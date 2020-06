Alberto Sonsol indignado luego de que la Justicia declarara inimputable a asesino de comerciante judío

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un tribunal de apelaciones confirmó que el matador del empresario sanducero y judío David Fremd, fallecido en 2016, es inimputable, por lo cual no cumplirá una condena penal, sino que continuará bajo tratamiento psiquiátrico.

La noticia, que se dio a conocer este fin de semana, indignó a Alberto Sonsol, quien planteó su desconformidad en duros términos en Polémica en el bar. Citó un caso similar del año 1987 y especuló con la presencia de "otra pandemia" que haría diferencias en el Poder Judicial, según la víctima sea judía o no.

"No va a la cárcel por entender que tiene patologías psicológicas. Curiosamente en el año 1987, en un hecho antisemita la persona que mata a dos ciudadanos uruguayos judíos, lo mismo: no va a la cárcel. Y leo para mi asombre que el hombre que ayer secuestró a su mujer, la golpeó y por suerte no la mató, le dan 6 y medio de cárcel. Entonces lo que yo digo es que hay otra pandemia en el Poder Judicial. Esto es inadmisible. Es indignante", dijo.

Algunos integrantes del programa dominical de Canal 10 relativizaron y rechazaron las afirmaciones de Sonsol. Patricia Madrid llamó a analizar todos los antecedentes del caso y la doctora Alejandra Rey mencionó a las profesionales que hacen los peritajes psiquiátricos.

Sergio Puglia habló de su ligazón afectiva con la comunidad judía pero consideró peligroso considerar que la Justicia pueda tener algún resabio antisemita.