"Bajá dos cambios", la frase que enfureció a Alberto Sonsol en el Antel Arena

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Alberto Sonsol estalló de furia este martes durante la transmisión del quinto partido final entre Malvín y Aguada. Luego de haber advertido varias veces que el tablero mostraba un score erróneo en la cancha, un funcionario se acercó a "hacerle una observación" por sus críticas.

Este miércoles en el programa Bien igual (Radio El Espectador), aclaró qué fue lo que sucedió y lo que dijo el técnico de la Federación Uruguaya de Básquetbol.



"Es todo tan nuevo en el Antel Arena que el tablero que hay es un cubo de última generación. Pero hay un inconveniente: hay que apretar bien los deditos. Es decir, iban 10 a 8 ganando Aguadoa y hace un doble Malvìn, quedan 10 a 10, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que de golpe aparezcan 12 a 3? Y de esas hubo mil", aseguró el comunicador.

El relator agregó que en todas las finales ha ocurrido el mismo error. Dijo que para su trabajo se apoya fundamentalmente en el tablero y no en el monitor, por lo que advirtió varias veces de la equivocación.



"En un momento digo: "muchachos, no sean malos". Pero no por mí. Yo tengo el monitor Tenfield. Por la gente que paga la entrada. Había 10.000 personas, que querían saber cómo iba el partido. Lo básico", contó.

Luego vino el reproche. "De golpe viene una persona, me corre el audicular y me dice: "Bajà dos cambios". Ahí me olvidé del partido...", dijo. El funcionario en cuestión pertenece a la FUBB dado el tablero es manejado por esa Federación y no por el personal de Antel Arena.