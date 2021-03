Alberto Sonsol contó sus síntomas: "Solo fiebre que sube y baja"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alberto Sonsol participó este lunes de forma virtual del programa Bien igual (Radio El Espectador) cuyo staff integra. El periodista y relator contó cómo está viviendo su tránsito por la enfermedad del Covid-19 luego del que el viernes pasado su hisopado arrojara resultado positivo.

"Dentro de lo malo, bajé unos kilos. Cuando tenés fiebre, no te da hambre. No te pasa la comida", comentó con humor a sus compañeros.



Luego profundizó: "Solamente tengo fiebre que sube y baja, más de noche que de día. Todo lo demás hasta ahora nada. Ni perdí el olfato ni el gusto. No tuve problemas respiratorios. Si atravieso por esta enfermedad en estas condiciones, salgo a 18 a tirar cohetes".

El comunicador saludó y agradeció a su médico, Óscar Espalter. Y recreó sus palabras: "Si me das bola, olvidate de internarte y zafamos de esto rapidito. Por ahora, venimos fenómeno".

Alberto Sonsol también contó que recibió decenas de mensajes de alientos, entre ellos la llamada del presidente de la AUF, Ignacio Alonso. Además, contó que los futbolistas Gonzalo Bergessio Y Fabián "Lolo" Estoyanoff se comunicaron con él para darle ánimo y desearle pronta recuperación.

"Esas cosas te dicen que tan mal rumbeados no andamos en el camino", comentó. Se tomó con humor los comentarios de redes sociales que "celebraron" que no el fin de semana no estuvo en los relatos de los partidos de Nacional y Peñarol.