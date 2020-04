Alberto Kesman: "A esta altura Martín es diez veces mejor relator que yo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alberto Kesman mantuvo una extensa charla con Los mismos locos (Urbana FM, a las 16 horas) donde habló del confinamiento volutanario que realiza desde que se instauró la emergencia sanitaria, de su trayectoria y, además, vertió interesantes conceptos sobre su hjo, Martín.

El Mariscal contó que sólo ha salida a la calle a hacer compras en el supermercado y poca más- "Habré salido 10 veces a la calle", comentó desde su casa.

Asimismo, el relator que lleva 48 años en radio Universal fue consultado por el prejuicio que existe sobre los hijos que ingresan al medio por intermedio de sus padres. "Es una de las pocas profesiones en las que se cuestiona eso. Nunca se habla de si el hijo del dueño de una carnicería es carnicero, o el de una carpintería es carpintero. Pasa lo mismo en política ahora con Lacalle Pou, que su padre también fue presidente. Si lo fue es por el mandato popular, en la radio es lo mismo. Si mi hijo no hiciera bien su trabajo los avisadores no me apoyan", explicó Kesman.



Por otra parte, Alberto dijo que Martín relata mejor que él. "Es el 'number one", sostuvo. Y agregó que el lugar que su hijo se ganó ese lugar preparándose. "Se preparó, se rompió el lomo estudiando comunicación social y teniendo quizás menos oportunidades de relatar que otros. Pero hoy es diez veces mejor relator que yo", indicó.

