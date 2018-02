Agustina Kampfer reveló que fue víctima de violencia física por parte de una expareja

En el programa Debo decir, conducido por Luis Novaresio , la periodista Agustina Kämpfer contó que de joven fue víctima de maltrato físico por parte de una antigua pareja. Luego de que Mirta Tundis contara una dura experiencia personal de violencia de género, Kämpfer tomó la palabra y habló por primera vez de una terrible situación en la cual un novio que tuvo en el pasado la golpeó.



La periodista reveló que tiempo atrás, cuando ella tenía unos veinte años, estaba en pareja con un hombre que la maltrataba. Una noche, él la esperó en la puerta de su casa y ella llegó a caminar en puntas de pie dentro de su hogar para no ser escuchada. Pero su novio la vio por un agujero que estaba en la puerta. "Agustina te estoy viendo caminar en puntas de pie, abrime", le dijo y ella no pudo negarse. Una vez que el hombró entró, la golpeó y la arrastró hasta la habitación. Kämpfer dijo que en ese momento atinó a agarrar el teléfono para llamar a alguien, pero no lo logró porque él lo arrancó de la pared.



Cuando llegó a su trabajo en Canal 9, al principio prefirió no cortarlo "por vergüenza" pero, luego, compartió el duro relato con una persona de su confianza. A partir de eso, recibió contención por parte de algunos de sus colegas aunque ella no quiso hacer la denuncia. Y contó: "No solo no pude denunciarlo sino que para mi yo tenía que cuidarlo porque el que estaba mal era él, es una locura".



En palabras de la periodista, fue muy movilizante revelar esa situación e incluso contó que luego de esa relación, le tocó luego vivir una experiencia similar con otra pareja. Más adelante, Luis Novaresio le preguntó si sentía que había perdonado a ese hombre y ella contestó: "No lo sé". Luego de esa respuesta, y visiblemente conmocionada por la vivencia compartida, prefirió pasar de tema.