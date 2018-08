Agustina Cherri estuvo muy enamorada de un futbolista

A pesar de que Agustina Cherri comenzó a trabajar cuando tenía tan solo seis años, mientras crecía vivió los mismos procesos que cualquier niño y adolescente, incluso el hecho de enamorarse de alguna figura pública. "La verdad es que yo trabajo desde muy chiquita, entonces todo famoso para mí era alguien muy cercano, no tenía ídolo porque trabajaba con ellos o los conocía", contó mientras participaba como invitada de PH: Podemos Hablar.

Si bien los galanes de telenovelas no la obnubilaban, hubo un hombre que cautivó su corazón durante años. "Estaba perdidamente enamorada, porque era amor, del señor Guillermo Barros Schelotto", confesó. "Realmente lo quería, lo defendía, me acuerdo que recortaba las cosas de las revistas donde él salía y tenía una carpeta armada con las fotos suyas. Yo estaba protagonizando Cabecita Negra y en mi camarín había solo fotos de él, pero era cosa de adolescente".

Andy Kusnetzoff fue testigo de esa época. "A mí me pareció raro. Fui al camarín a visitar a Agustina, porque íbamos a grabar algo juntos y cuando llego había fotos y posters de Guillermo por todos lados", contó mientras la actriz se reía.

"En realidad tenía que ver con eso, la adolescencia, el fanatismo... parecía un cuarto de adolescente pero era un camarín, porque yo pasaba más tiempo ahí que en casa", recordó la ex Chiquititas, que también contó que el futbolista se enteró de su obsesión.

"Guillermo se enteró muchos años después. Es gracioso, porque en ese momento yo decía que era fanática de Boca, iba a la cancha y habíamos sacado un palco. Me acuerdo de estar ahí y tener el palco anual. Me quedaba a ver el partido y le gritaba. Lo amaba profundamente. Llegaba de la cancha y veía Fútbol de Primera. Me encantaba. En ese momento era una mezcla de amor e ídolo. Yo estaba enamoraba, me hubiese casado en ese momento".

Y aunque lo vio jugar en numerosas ocasiones, nunca tuvo la oportunidad de mantener una conversación con el jugador, para contarle de su amor. "Nunca estuve enfrente de él ni se lo pude decir, sé que se enteró de toda esta historia, pero nunca tuve un diálogo. Yo le gritaba todo el tiempo 'Guillermo te amo', sacada. Me vi todos los partidos".