Agustín Casanova le pide a sus fans que no gasten más plata en él

Agustín Casanova aprovecha cualquier minuto del rodaje de Simona para compartir diferentes cosas en sus redes sociales porque, tiene claro, se debe a su público. Y al público dirige todo lo que hace: desde bromas, picardías o mensajes profundos a recetas de cocina paso a paso.

Ayer, Casanova aprovechó una serie de historias en su cuenta de Instagram para pedirle a sus seguidores que ya no gasten dinero en él.

"Mi carrera ha llegado a un punto muy bueno, muy alto, donde lo que digo o hago tiene mucha exposición. Mi carrera o mi persona", dice Casanova en la primera de una seguidilla de historias, que duran apenas 24 horas en la red. "Hay mucha gente que va a la salida de la grabación o a los shows, y generalmente llevan regalos o compran cosas, chocolates. Y no es que no lo disfrute, porque valoro muchísimo el acto de amor, pero realmente prefiero que gasten la plata en ayudar a otra gente que realmente lo necesita", dijo.

"Tengo todo lo que quiero, necesito, y muchísimo más", admitió el excantante de Márama y coprotagonista de Simona; "lo que estaría muy bueno es que nos podamos unir para poder dar una mano".

Crítico, Casanova señaló que "estamos en un momento bastante feo en el mundo, en el que encontramos que una noticia mala es normal, y una buena es la que te sorprende (...) No puede ser". Y luego agregó que "tampoco quiero ser un hipócrita y decir que mi ego no me domina, mi egoísmo no me domina, y que mi mente tampoco juega a favor muchas veces cuando se trata de eso, pero intento luchar contra mí mismo cada día". Y para rematar, insistió en que colaboren con aquellos que más necesitan de la ayuda del otro, y dijo que prefiere que los regalos que le hagan sus fans sean artesanales y no impliquen dinero.