Agustín Casanova contó que se le declaró una mujer 40 años mayor que él

El uruguayo Agustín Casanova fue invitado al programa Podemos hablar (PH), de Andy Kusnetzoff, donde contó una anécdota de seducción que dejó sonrojados a los dos protagonistas.



"Usted ha declarado que le gustan también mujeres más grandes, ¿o me equivoco?", le preguntó el conductor. "No he tenido un romance, pero declaré que sí, me gustan más grandes. He tenido mujeres más grandes que me han como…", empezó a responder el cantante.

Y prosiguió el uruguayo: "Me pasó en un hotel, no voy a decir el nombre. Era una de las gerentas, que era una señora mayor que yo, bastante mayor que yo, me llevaba quizás unos 40 años…", recordó.



"Bajé del ascensor y me dijo: 'Soy la gerenta, cualquier cosa que necesites yo te puedo ayudar'. Y en un momento, cuando ya se empezó a poner más incómoda la charla me miró y me dijo: "Vos habías dicho en un programa que te gustaban las mujeres más grandes, ¿no?", relató sobre aquella situación.



"Me mató, y después cuando vi que no me decía que era una broma, le tuve que explicar que no, que era mentira: ¡no sabía cómo decirle! Era rara la situación de la gerenta tratándome muy bien hasta que se puso seria y me lo dijo, y yo esperando que fuera una broma", concluyó.