Agitada la interna de las radios públicas por cambios en el equipo deportivo

La incorporación de Fabián Bertolini, Edward Piñón y equipo para las transmisiones de fútbol en las radios públicas, está generando polémica en la interna y especialmente con Deportivo Uruguay, otro programa de la emisora.

Gerardo Sotelo, director de los medios públicos, selló la incorporación del equipo de Vamos que vamos (encabezado por el relator Fabián Bertolini) para relatar los partidos de Nacional y Peñarol tanto fines de semana como entre semana. Las transmisiones irán en cadena por Radio Uruguay (1050 AM) y Emisora del Sur (94.7 FM), entre otras emisoras del estado y su debut está previsto para el domingo 9 con el clásico.

Pero la incorporación afecta al programa Deportivo Uruguay, que va sábados y domingos desde las 14:00 a las 19:00 horas por Radio Uruguay desde hace 15 años. El equipo encabezado por el periodista Rómulo Martínez Chenlo, manifestó su malestar, en especial por la forma en que conocieron los cambios.

En concreto, Martínez Chenlo contó que se enteró de la situación por una nota radial que le hacían en otra emisora a Fabián Bertolini. Le llamó la atención porque Deportivo Uruguay tiene contrato con la emisora hasta diciembre de 2020.

La modalidad de contrato con Vamos que vamos es de coproducción, es decir,que no recibirán un salario de la emisora sino que sus ingresos se darán en función de la publicidad.

"¡Como van a llegar a un espacio que vengo diagramando desde hace 15 años y no me van a avisar nada! Pero no ellos", se extrañó Martínez Chenlo en la apertura del programa de este sábado que, según dijo, "podría ser el último con horario normal".

"Todos los fines de semanas habrá fútbol. Siendo Deportivo Uruguay el programa más largo por estar al aire cinco horas consecutivas, está cantado que nos va a afectar. Eso nos va generando una sensación de incertidumbre absoluta", agregó Martínez Chenlo. Dijo que luego de una comunicación oficial de la nueva grilla con horarios "sujetos al fútbol" hubo una reunión con la dirección el jueves vía zoom para aclarar algunos puntos.

La conclusión es que Deportivo Uruguay continuará en Radio Uruguay pero deberá adaptarse a los horarios que queden libres de la tranmisión futbolera, que implica además del partido, una hora de previa y otra de postpartido a cargo de Vamos que vamos.

Los horarios dependerán de lo que fije la AUF para los partidos de Nacional y Peñarol. "Tenemos más dudas que certezas", dijo Martínez Chenlo.

Martínez Chenlo y su compañero Federico Defranco también se declararon molestos con el eslogan "vuelve el fútbol", en cuanto el programa ha relatado partidos, aunque con una "concepción diferente". Con el segmento "bonus track", Deportivo Uruguay relata fragmentos de partidos de cuadros "chicos" o de las ligas de OFI o fútbol femenino.

"Te duele que te digan que vuelve el fútbol o que vuelven los relatos", dijo Defranco. También advirtió sobre el "desconocimiento" de la dirección de la radio sobre lo que el programa hace con los partidos.

También cubrieron los mundiales. De hecho, fue muy comentada la participación de Martínez Chenlo en Rusia 2018 con la pregunta más larga que le hicieron a Óscar Tabárez en una conferencia de prensa.

"El Depor va a seguir honrando la historia de este programa. Pero no por el Deportivo Uruguay, sino por todos ustedes que están ahí", se dirigió Martínez Chenlo a sus oyentes.

La medida generó solidaridad en las redes sociales. Fernando Tetes, Alejandra Casablanca, Gabriel Romano y Miguel Fernández Gagliano expresaron su apoyo a Deportivo Uruguay, entre otros.