Adriana Varela habló sobre su expareja Juan Darthés: "La cosa no terminó bien"

Adriana Varela , invitada anoche al programa de Luis Novaresio , Debo Decir, contó que fue pareja del actor Juan Darthés cuando era joven y resumió la relación con un: "la cosa terminó mal".

En momentos en los que el actor y cantante está en el foco de atención luego de ladenuncia de violación que le hizo Thelma Fardin la semana pasada, el conductor del ciclo de América le preguntó a la cantante si alguna vez había compartido escenario con él.

Fue cuando Marta González, también presente en el programa, comentó que ambos habían sido pareja. "Sí, fui pareja, pero no vine a hablar de eso. Terminó mal. Lo conocí hace veintipico de años, pero terminó mal, definitivamente, y no lo vi más", contestó Varela quien no quiso dar más

detalles de esa relación.

Novaresio le consultó si había vivido alguna situación violenta con el actor, a lo que Varela dijo: "No importa. Es una historia que me pertenece también a mí, hay un vínculo 50 50... es otro caso". Además, dijo que ambos eran muy jóvenes cuando se conocieron y que el Darthés que hoy

ve en los medios no es el mismo de antes.

"No quiere decir que no recuerde, recuerdo todo. Pero yo era muy joven, él era más joven aún, pero hace rato que no lo reconozco, no es la misma persona que yo conocí (...) Aunque hay un patrón caracterológico", detalló dando por terminado el tema.