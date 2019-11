Adriana Marrero denuncia que fue separada de la tertulia de En Perspectiva por no ser "oficialista"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La socióloga Adriana Marrero era parte de la tertulia de los lunes de En perspectiva (Radio Mundo). Pero esta semana no fue de la partida. De acuerdo a lo que denuncia la experta en redes sociales, Emiliano Cotelo resolvió desvincularla por ser "demasiado crítica del Frente Amplio".

Hoy no hay libertad de expresión del pensamiento. La izquierda ¿bolivariana? me echó de la UdelaR por tratar de ejercer libertad de cátedra. Me echó de En Perspectiva por ejercer la libertad de expresión. El FA, CENSURA. Arocena, Markarián, Arim y Cotelo, obedecen. El resto calla — Adriana Marrero (@AdrianaMarre) November 11, 2019 Exactamente. Emiliano Cotelo fue presionado y cedió a las presiones. Hace tiempo que viene pasando y esta vez fue la vencida. Me sacó. — Adriana Marrero (@AdrianaMarre) November 11, 2019

La semana pasada, Marrero renunció a la cátedra en la Facultad de Ciencias Sociales tras denunciar acoso laboral, también "por sus posturas políticas".



Desde su cuenta de Twitter, la especialista contó detalles de su salida de En perspectiva. "Cotelo es dueño de su programa. Puede hacer lo que quiera. Pero somos adultos. Yo no le falto el respeto. Podíamos haber tenido una conversación. En vez de eso, me llamó por teléfono a los gritos. El gritaba y yo lloraba. No. Eso es violencia. No se hace. Nunca", escribió.

Estas son presiones que le llegan a Cotelo y que Cotelo, oye. No vienen de Schipani, que no es más que un gallito compadre. Viene del FA. De ese largo brazo de poder que me hizo perder dos cargos de grado 5 en la Universidad. Me han proscripto. Así funciona. — Adriana Marrero (@AdrianaMarre) November 11, 2019

Marrero también vinculó la presencia de Graciela Villar para una entrevista en el programa radial con su ausencia. "Graciela Villar, ¿Qué pasó entre que la invitamos la primera vez en el mes de junio y el día de hoy que acepta nuestra invitación?-Y bueno, es que finalmente nos hicieron caso con que sacara a Adriana Marrero de la tertulia, que nos tiene harta. Ah, claro, eso lo explica todo", escribió con ironía.

La socióloga especializada en educación ha sido crítica de las políticas del Frente Amplio en la materia. Como consecuencia, argumenta, sufrió de acoso laboral en la Universidad de la República.

Le planteó la situación a Gerardo Caetano, según dijo. Cuando consultaron al docente e historiador en Buscadores sobre el caso, lo minimizó, según ella.

¡La hipocresía uruguaya en persona! Gerardo Caetano, prócer del libresamiento académico, no responde sobre mi caso en Buscadores. Se lo conté en persona, entre lágrimas en su despacho hace un año, como único punto de la agenda. Se solidarizó y ¡ya no se acuerda! VERGINZOSO — Adriana Marrero (@AdrianaMarre) November 6, 2019

"Mi apuesta fue por la actividad académica. Sólo con un régimen de dedicación total puede ejercerse adecuadamente. Necesitamos exigir que la Universidad de la República se comporte como tal: como una Universidad donde todos tengamos nuestro lugar. Libertad de cátedra, YA", escribió en otro mensaje.

Para finalizar, Marrero tuvo un cruce con un usuario que cuestionó la calidad de sus clases en la UdelaR, a lo que ella respondió que "si así fuera lo hubieran reflejado las evaluaciones".