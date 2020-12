Adriana Da Silva dio positivo y "Vespertinas" se emitió con equipo alternativo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La actriz y comunicadora Adriana Da Silva dio positivo de coronavirus, lo que llevó a cuarentena preventiva al resto del equipo de conducción de Vespertinas, el programa de Canal 4.

Esta tarde, el ciclo fue conducido por Andrea Vila y Magdalena Prado. En diálogo por zoom con la comunicadora, Da Silva contó que experimentó algunos síntomas similares a la gripe.

"Me tocó como una gripe fuerte, un dolor en el cuerpo importante. Activó la alarma. Me mandaron a hacer el hisopado y me dio positivo. Estoy solitia. mis hijas dieron negativo, están con su papá", dijo.

El caso llevó a que Sofía Rodríguez y Valeria Tanco guardaran cuarentena preventiva.

Da Silva agregó que los síntomas los experimentó por 24 horas. "Es tan repentino, como que viene de la nada. El cuerpo no te viene preparando paraesa situación de gripe. De pronto te sentís mal y terminás echada en un sofá. Irrumpe tanto en la vida que algo no está bien", agregó.