Adrián Suar sobre Araceli González: "Para ella debo ser una mala persona"

Se conocieron grabando La Banda del Golden Rocket y el amor de sus personajes cobró vida más allá de la pantalla. Eran la pareja joven más famosa y querida por el público. Se casaron, tuvieron un hijo y, como puede ocurrirle a cualquier mortal, la relación no prosperó. Los dos rehicieron sus vidas, pero el año pasado Araceli González decidió que ya no era tiempo de callar y comenzó un alud de acusaciones -directas e indirectas- que tienen a su ex, Adrián Suar como protagonista.



Primero lo llamó "mentiroso" y "deshonesto". Después, aclaró que nunca iban a verla en una foto junto a él. Esta semana fue aún más allá y, en el contexto de querer aclarar sus polémicos dichos sobre el feminismo, disparó: "(Tuve) un marido que ante la sociedad se muestra como un gran hombre y te manipula psicológicamente. Terminás muy enferma y nadie se entera. A mí me han lastimado en la dignidad".



El viernes, el gerente de programación de eltrece tuvo oportunidad de hacer su descargo en Intrusos. "Para ella debo ser una mala persona y está en su derecho. Yo la quiero mucho. Es la madre de mi hijo. Que sea feliz. Le deseo lo mejor' ", expresó Suar.