Acusan a la novia de Sergio Denis de querer robar en un supermercado

El episodio habría ocurrido a unas cuadras del domicilio de Monti, en el barrio porteño de Belgrano. "Las cámaras de seguridad del local habrían registrado el hecho", contó Damián Rojo, uno de los panelistas de Intrusos. "Testigos afirman que se puso muy nerviosa, comenzó a gritar y se fue rápidamente del lugar. 'No soy ninguna chorra', decía a los gritos", agregó Rojo.

El abogado de Monti habló en Intrusos y precisó la situación judicial de su defendida. "Por el momento no tengo ninguna notificación policial y no recibí ninguna acusación con respecto a su persona. No tengo ningún certificado de que se la acuse de algo y si llegara a pasar me presentaré en la Justicia para ver de qué se trata el tema", dijo el abogado Martín Francolino.