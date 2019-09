Acusan a conductor de ejercer "violencia simbólica" contra Jimena Barón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La presentación de Jimena Barón en la Fiesta de la Primavera de Villa Carlos Paz (Córdoba) no estuvo exenta de polémica. Andrés Manzur, maestro de ceremonia del festival, fue repudiado por un colectivo feminista. Según las integrantes de ese movimiento, el conductor cosificó y ejerció violencia simbólica contra la intérprete de "La cobra".

El escándalo saltó después que Manzur preguntara al público quién quería ver a dos grupos musicales, como Los Caligaris y Las pelotas, para saltar a Jimena Barón a quien la presentó de la siguiente manera: "¿Quién quiere ver el culo de Jimena Barón esta noche? Ella lo va a mostrar sin ningún problema”, fue lo que exclamó el joven, durante el festival realizado el día sábado en la ciudad cordobesa.

Según testigos, la frase de Manzur descolocó a las personas que lo acompañaban en el escenario, y hasta uno de ellos preguntó "si había escuchado mal". Sin embargo el conductor , sin ser consciente de lo que decía, redobló la apuesta y agregó: “Vos fíjate, cuando cante un tema se va a dar vuelta enseguida y la gente va a delirar”.

Mirá el polémico video:

“Quien quiere verle el cu... a @baronjimena “ lamentable el comentario de Andres Manzur conductor de la fiesta de la primavera en Villa Carlos Paz. pic.twitter.com/afTKaEXmG3 — Leo Arias (@LeoAriasPrensa) September 26, 2019

Si bien Jimena no se pronunció sobre esta polémica, sí lo hizo el colectivo Ni una menos de Carlos Paz, que emitió un comunicado condenando los dichos de Manzur.

“Así es como un hombre se refiere públicamente al trabajo de una mujer artista, así es como coloca a una mujer por debajo de todos sus colegas varones”, indicaron desde la agrupación, Además, remarcaron que durante toda la jornada hubo diversas manifestaciones machistas en las que se expusieron a mujeres del público como objetos sobre el escenario.

El comunicado agrega que Barón "habla de su propia corporalidad de forma libre, como cada una de nosotras tenemos derecho a hacerlo". Y conculuye: "Ni eso, ni nada, habilita este tipo de discursos machistas por parte de terceros".

Shows Paysandú y Salto

En otro orden, Barón continúa con las presentaciones en vivo por el interior. Este sábado, por ejemplo, cantará en boliches de la ciudades de Paýsandú y Salto.

Primero lo hará en Sirilo de la ciudad sanducera a la 1.30 AM y, posteriormente, en Up Nigth Disco de la capital salteña a partir de las 3.30 AM.