¿Esta de acuerdo con implementar el voto en el exterior?

Nicolás Cáceres - Periodista

Para votar uno tiene que estar empapado con lo que pasa en el país. Yo vivo en Argentina y siempre he ido a votar a Uruguay, pero viajo muy seguido y me informo sobre lo que pasa en el país. Pienso que habilitar el voto en el exterior es una decisión que tiene que tomarse entre todos los uruguayos. Tiene que haber un plebiscito, como ya hubo, y que la gente decida si quiere que los que están afuera voten o no. Después también me parece que es dejarlo abierto a que la gente que vive afuera vote solamente por ideología y no por lo que esté sucediendo.

Juan Miguel Carzolio - Periodista

El debate político opaca al de ideas: hoy aquí la izquierda, ayer allá la derecha, lo promueven o se oponen según lógicas más electorales que otra cosa. Considero que no es un tema con una verdad absoluta. Depende de cada país, su historia y demografía. Para Uruguay, un voto del exterior parcial podría funcionar (por ejemplo, con un diputado). De otro modo, podría tener demasiado peso en definir el gobierno. Es discutible. Pero al haber tenido un pronunciamiento popular hace pocos años (en ese caso sobre el voto epistolar) nunca lo aprobaría sin convocar nuevamente al voto de la ciudadanía en las urnas.

Andrés Ojeda - Abogado

No salgo de mi asombro al ver iniciativas parlamentarias como esta. Parece que nos olvidáramos que en el año 2009 le salieron a pedir la firma a la gente, se plebiscitó una reforma constitucional y la mayoría del pueblo uruguayo le dijo que no al voto desde el exterior en forma directa y clara. A veces parece que algunos no entienden bien cómo funciona la democracia. No se trata de ganar en la liga lo que se pierde en la cancha. No pueden promover elecciones en las que solo se respetan los resultados si ganan los que los que las promueven. Parece que en Uruguay la mayoría parlamentaria vale más que la propia democracia.



Orlando Petinatti - Conductor

Estoy de acuerdo con implementar el voto en el exterior. Es más, habría que incluir a todos los extranjeros fanáticos de la celeste, a aquellos que vaya uno a saber por qué razón, son hinchas de Uruguay en los mundiales para que puedan votar por el país que tanto aman. Esperaría además la confirmación de vida en Marte para poder ser el primer país del mundo en aceptar el voto interplanetario y nacionalizar uruguayos a todos los seres de otras galaxias. Cuanto más seamos mejor, necesitamos gente y extraterrestres. Espero que no se duerman y abran Pluna y Alas U nuevamente, aunque sea solo para que la gente pueda venir a votar ya que el viaje en barco se complicó un poco. Que voten allá o que vengan para acá pero que voten. No descartaría que puedan votar también las mascotas, que también son ciudadanos, se les vacuna, se paga patente e impuestos. Tienen todo el derecho... bah, el izquierdo. Hay quienes protestan diciendo que el pueblo ya votó y se pronunció dos veces en contra del voto del exterior, pero sabido es que últimamente la gente vota cualquier cosa. Hasta a una heladera. Además, los uruguayos deben entender que aunque hayan votado en contra, lo importante no es el voto sino tener mayoría parlamentaria. Ya lo que dice nuestra gran filósofa contemporánea Constanza Moreira: Vox Populi, Vox Fuck. Y no se olviden que si esto sale... hasta Jihad Diyab podrá votar por nuestro presidente, recuerden que ahora vive en el exterior....