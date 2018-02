La actriz Karla Souza dijo que fue violada por un director y sacudió a México

La actriz Karla Souza, que ganó fama internacional por su personaje de Laurel Castillo en la premiada serie How To Get Away With Murder, fue una de las últimas en denunciar que fue violada por un director.

Esta semana, la mexicana denunció que al comienzo de su carrera, un director iba cada noche a su habitación para hablar de las escenas que había que filmar, y que empezó a propasarse con ella, algo que la joven creyó que no podía rechazar. Tras un mes de abusos, la actriz cedió a que el hombre la besara, la tocara "de formas que yo no quería", y "en una de las instancias me agredió violentamente y, sí, me violó".

"Yo no sabía que no tenía una opción, el derecho de hablar, porque iba a perder mi trabajo y mi chance de trabajar en mi pasión", dijo Souza al respecto.



Me siento orgullosa de unirme solidariamente a mis hermanas de México y a mujeres alrededor del mundo cuyas voces estás siendo finalmente escuchadas y diciendo #TIMESUP. — Karla Souza (@KarlaSouza7) 21 de febrero de 2018

Tras estas declaraciones, hechas en una entrevista con CNN en Español, Televisa rompió su relación con el cineasta Gustavo Loza, quien dirigió a Souza en Los héroes del norte, una serie televisiva, y luego en la película ¿Qué culpa tiene el niño? y basándose en una investigación preliminar.

Conocida esta noticia, Loza escribió en Twitter: "Me deslindo de toda acusación en mi contra por parte de Televisa y de (la periodista) Denise Maerker, quienes el día de hoy me han acusado sin fundamento referente al caso de la presunta violación denunciada por Karla Souza, lo cual lamento profundamente y condeno abiertamente".

Me deslindo de toda acusación en mi contra por parte de @NTelevisa_com y de @DeniseMaerker quienes el día de hoy me han acusado sin fundamento referente al caso de la presunta violación denunciada por @KarlaSouza7 lo cual lamento profundamente y condeno abiertamente. — Gustavo Loza (@gusloza) 21 de febrero de 2018

Sin embargo, Televisa mantiene su postura mientras México se ve sacudido por una ola de denuncias, a la que se agregaron actrices mexicanas Stephany Sigman (Narcos, SWAT, Once Upon a Time) y Paola Núñez (Reina de corazones), y también la clavadista Azul Almazán.

La primera contó que fue acosada por un director y su esposa en al menos dos oportunidades; la segunda, que fue hostigada por un productor que pretendía tener sexo con ella, y le hacía sentir que ella se lo debía porque él le había dado trabajo; y la deportista denunció acosos de su entrenador.