La actriz Fernanda Meneses denuncia por acoso sexual a Fabian Gianola

Las denuncias sobre abuso sexual ponen en el ojo de la tormenta una vez más a Fabián Gianola . Después de que Natacha Jaitt y Dallys Ferreira hayan acusado al actor de sobrepasarse con ellas, un nuevo relato sale a la luz. En una entrevista con El Show Del Espectáculo, en Radio UrbanaBA, Fernanda Meneses relató su experiencia.

"No quisiera decir que es un psicópata pero está muy al límite, debajo de una aparente buena persona había algo muy oscuro. Me fui dando cuenta con el tiempo, 20 años de amistad y no me di cuenta hasta que trabajé con él", contó angustiada la actriz y locutora. Según explicó, Gianola la había convocado para trabajar en el programa Hoy ganás vos, de Canal 9, y fue allí en donde ocurrieron los abusos.

"Un día estábamos en el set de filmación con Claudio María Domínguez y Tití Fernández, y en medio del ensayo él me puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director, delante de las maquilladoras", reveló Fernanda. "Yo salí corriendo y llorando, no me lo esperaba, después Fabián me pidió disculpas. Las maquilladoras me contuvieron, Tití y Claudio María estaban esperando para grabar y no sé si se dieron cuenta. Fue una tortura ese día para mí".

Según contó la mujer, este no fue el único episodio que vivió. Unos días más tarde, Gianola volvió a tocarla y después de hacerlo le sonrió y le dijo que estaba más delgada. "Ese día no estaban ni el productor ni el director de siempre, sino que era gente que yo desconocía. Era una mojada de oreja total, fue horrible".

"En otra oportunidad terminamos de grabar y me pegó una palmada en la cola, con sonido y delante de mi pareja. Fue tan fuerte el golpe que me empujó y tuve muchos problemas por eso, porque mi novio lo quería esperar afuera para pelearse", siguió relatando. "Con el tiempo me di cuenta que Fabián tiene un gran ego y no soporta el «no». Hay otras actrices que conozco y no trabajan más porque él las acosó. Yo contuve a mi novio en ese momento y Gianola se fue, desapareció, y yo me fui llorando a mi casa. Fue una falta de respeto. Las maquilladoras vieron todo".

Después de un tiempo, Fabián Gianola volvió a contactarla. "Él me decía que quería hablar de laburo y fui confiada a su camarín, pero cerró la puerta y literalmente me dio un beso. Entonces me fui y después de eso discutimos mucho por teléfono y me quedé sin trabajo. No podía creer lo que estaba sucediendo", recordó. "Él me dijo que se había desubicado, que no pensó que me iba a poner mal. Le dije que no daba meterme la mano ahí y me dijo que no iba a volver a suceder".

Según relata Fernanda Meneses, todos estos episodios afectaron su carrera. "De repente no trabajé más, se me cerraron las puertas".