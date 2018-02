Otra actriz denunció a Juan Darthés por acoso

Semanas después de que finalmente la actriz Calu Rivero contara los detalles de su experiencia con Juan Darthés, una situación de acoso ocurrida durante el rodaje de Dulce amor de la que se corrían rumores desde hace años, la actriz Anita Coacci también reveló haber sido víctima del actor argentino de telenovelas.

Coacci contó en su Facebook una experiencia que vivió en 1999, durante su participación en la teleserie Gasoleros.

"En un parate de la grabación estaba charlando en un camarín con JD (...) y el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice 'Mirá cómo me ponés'. Yo congelada y sin poder reaccionar. En segundos entró una de las chicas de vestuario y él se separó inmediatamente y yo me fui. Los días siguientes de grabación me persiguió. Terminé de grabar y no volví a verlo. Supe que mientras esto pasó su mujer estaba embarazada y eso me sumó más asco", detalló la mujer, que también es cantante.

En el mismo posteo, dijo que rompió el silencio cansada de que se lo siga defendiendo, que su experiencia personal se la contó a muy pocas personas hasta ahora, y agregó que "en aquel trabajo no dije nada porque pasaría lo mismo y era Pol-ka y yo no era nada más que una actriz más del montón que había conseguido hacer un par de capítulos en la segunda temporada de Gasoleros y con ilusión cuidaba mi trabajo lo mejor que creía poder. Pero hoy me terminé de cansar".

"Me callé. Por miedo, por inseguridad, porque nadie me iba a apoyar con esto. Hoy los tiempos empezaron a cambiar. Si las mujeres seguimos callando nos convertimos en cómplices. Yo no quiero ser más cómplice de lo aberrante", añadió Coacci, y luego de que su posteo fuera borrado, aseguró que fue la propia red la que lo eliminó. Para ese momento, la captura de pantalla de su publicación ya circulaba en redes sociales y en lso medios de prensa argentinos.

La mujer también estuvo en Intrusos contando todo lo ocurrido.

En su cuenta de Twitter, Calu Rivero se hizo eco de las repercusiones de esta nueva denuncia, retuiteando diferentes comentarios.

Darthés, por su parte, envió un mensaje ayer al programa Todas las tardes de Maju Lozano, para decir: "Es falso. Es absurdo. Es un invento. Desconozco absolutamente lo que dice esta mujer".

El actor se encuentra protagonizando Simona, una telenovela de El Trece en la que se hace hincapié en el discurso feminista de la protagonista (Ángela Torres), y en el que también se aborda lateralmente una situación de violencia doméstica, que vivió años atrás el personaje de Ana María Orozco.