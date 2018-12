Se hizo pública la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés por violación

El colectivo Actrices Argentinas se reunió hoy para brindar una conferencia de prensa, en la que hizo pública una denuncia penal que la actriz Thelma Fardin realizó en Nicaragua contra su colega Juan Darthés, por violación. El abuso ocurrió durante una gira de Patito Feo en 2009; entonces la chica tenía 16 años, y él tenía 45.

Varias actrices del colectivo, desde Griselda Siciliani a Dolores Fonzi, leyeron fragmentos de una carta en la que proclamaron que ya no se callarán más, y que no dejarán de denunciar los casos de abuso que suceden dentro y fuera del ambiente actoral.

Acto seguido, se emitió un video estremecedor, en el que Fardin contó con detalles el abuso que cometió Darthés, y el proceso personal que realizó para hacer público lo que le había ocurrido.

Thelma Fardin en "Patito Feo". Foto: Archivo

La denuncia se hizo la semana pasada en la Fiscalía de Género de Nicaragua, porque fue el país donde ocurrieron los hechos.

Este fue el testimonio que dio Fardin en video. Atención: el texto puede herir la sensibilidad del lector.

Durante nueve años lo anulé para poder seguir adelante, hasta que hace unos meses escuché a otra chica acusar a la misma persona. En 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso. Tenía 16 años, era una nena. El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años.



Una noche comenzó a besarme el cuello, y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara, y me dijo: "Mirá cómo me ponés", haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shorcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo seguía diciendo que no. Le dije: "Tus hijos tienen mi edad", pero no le importó. Se subió encima mio y me penetró.



En ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación. Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar. Y cuando lo dije me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañar, a cuidarme, y sobre todo, a darme mucho amor.

Esta es la primera denuncia penal por violación contra Juan Darthés, un actor sobre el que hace tiempo se vienen realizando denuncias de acoso y abuso. La que más trascendencia mediática tuvo es la de Calu Rivero, quien lo acusa de haber abusado de ella durante la telenovela Dulce amor. Pero también hubo otras denuncias, las de Anita Coacci y Natalia Juncos, que no tuvieron tanto espacio y difusión en los medios.