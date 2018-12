Actrices argentinas denunciarán esta tarde públicamente a un actor por abuso sexual

El colectivo Actrices Argentinas convocó a una conferencia de prensa este martes a las 19, en el Multiteatro, con el objetivo de "acompañar las denuncias de compañeras que fueron víctimas de abusos en el ámbito laboral".

Según trascendió, durante la conferencia se brindará el nombre del actor que habría incurrido en un caso de abuso, al tiempo que nombres como Dolores Fonzi, Cecilia Roth, Andrea Pietra, Lali Espósito, Cecilia Dopazo y Griselda Siciliani acompañarán a las denunciantes como una forma de hacerles saber que "no están solas".



"Una actriz va a dar un nombre propio", aseguró desde Intrusos el periodista Adrián Pallares.



"Es un trabajo que vienen haciendo hace mucho tiempo, asesoradas por un abogado para que no quede en una denuncia mediática y la contraparte no las denuncie por calumnias e injurias. Es una denuncia contundente. Va a hablar de algo mucho más grave que un abuso, que es una violación".

El comunicado, en tanto, es algo más cauteloso y evita particularizar en un solo caso. "Llegó la hora de la emancipación política de nuestros cuerpos. Estamos unidas. Somos cada vez más", reza el texto difundido por Actrices Argentinas, uno de los colectivos más activos en la lucha por la legalización del aborto y las cuestiones de género.



La lista de confirmadas para la conferencia de este martes se completa con nombres como Adriana Salonia, Anabel Cherubito, Belen Chavanne, Jazmín Stuart, Julieta Cardinali, Julieta Díaz, Julieta Ortega, Julieta Zylberberg, Lali Espósito, Laura Azcurra, Nancy Dupláa, Noemi Frenkel, Thelma Fardin, Violeta Urtizberea, Alejandra Flechner, Bárbara Lombardo, Cecilia Dopazo, Cristina Banegas, Mirta Busnelli, Muriel Santa Ana, Verónica Pelaccini y Silvina Acosta, entre otras.

A partir del movimiento MeToo en Hollywood, varias actrices, modelos y conductoras argentinas se atrevieron a dar testimonio de sus experiencias como víctimas de acoso y abuso sexual en el ámbito laboral. Una de la primeras en hacerlo fue Calu Rivero, que señaló el comportamiento de Juan Darthés como causante de su temprana salida de la novela Dulce Amor, en 2012.