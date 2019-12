El actor Jack Burns, considerado el nuevo "Billy Elliot", falleció a los 14 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El actor y joven estrella de ballet Jack Burns fue encontrado muerto en su casa de Greenock, Escocia, el 1° de diciembre. El británico era el hermano de Rory Burns, conocido por su papel en la serie Outlander.



A 10 días del suceso, la causa de la muerte no ha sido dada a conocer, y la policía no trata el deceso como un asunto sospechoso o violento. El funeral del actor se realizará hoy en la iglesia de St Mary, en Greenock. La familia de Jack, conformada por sus padres Karen, Robert y su hermano Rory, invitó al evento a todos los miembros de la Academia Élite de Danza en la que el joven tomaba clases de ballet.



“Jack fue una inspiración para todos en Élite y tocó los corazones de todos los que tuvieron el placer de trabajar y bailar con él desde 2012”, se lee en un comunicado de la escuela publicado en Facebook el 9 de diciembre.



El joven actor es hermano de Rory Burns, quien participó en la serie producida por Netflix, Outlander, basada en los libros del mismo nombre escritos por Diana Gabaldon. La historia cuenta cómo Claire Randall, una enfermera en la Segunda Guerra Mundial, exactamente en el año 1945, viaja a Escocia, pero regresa en el tiempo al año 1734, donde vive una serie de acontecimientos en un siglo diferente al que pertenece.



Además, Jack Burns participó en distintos programas de televisión. De acuerdo con IMDB, Jack también protagonizó el thriller británico In Plain Sight, estrenada en 2016, y participó de otra producción de la plataforma de streaming Netflix llamada One of Us, que originalmente fue titulada como Retribution. Por otro lado, el talento en danza que demostró en varias producciones de la BBC hizo que se lo considerara “el próximo Billy Elliot”.