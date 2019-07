Actor de La casa de papel compartió video llorando y preocupa a sus fans

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Instagram suele ser un lugar en dónde los famosos comparten sus extravagantes vidas y los momentos más felices del día a día. Sin embargo, Miguel Herrán, conocido por interpretar a Anibal Cortés, alias Río, en La Casa de Papel, decidió mostrarse transparente ante sus seguidores.

El actor de 23 años subió un video a la red social en donde se lo ve llorando y angustiado. "Podría subir mil fotos chulísimas que he ido recopilando para alimentar está máquina de mentir que es Instagram. Podría inflar mi ego y llenar mi vacío con likes.. pero hoy no!", escribió junto al pequeño clip. "Hoy he decidido regalaros una parte sincera de mí.. no voy a entrar en detalle de que es lo que me pasa, por que ni yo mismo lo sé. Pero esto de aquí soy yo. Sin filtros, sin edulcorante y sin mentiras".

Las imágenes despertaron preocupación entre sus casi 5 millones de seguidores, que no pararon de dejarle mensajes de aliento. Entre aquellos que le brindaron contención, estaban algunos compañeros de elenco como El Profesor Álvaro Morte y el actor Paco Tous, que interpreta a Moscú en la tira.

"Y a quien no le haya pasado nunca que tire la primera piedra... ánimo bombón que nunca llovió que no parase", le escribió la actriz de Velvet Paula Echeverría, otra colega que le brindó apoyo en este momento.



Anibal también es parte de otro de los éxitos de Netflix, la serie Élite, también producida en España