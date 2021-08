Aclaran términos del contrato de María Inés Obaldía con Primaria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ignacio Álvarez y el equipo de Santo y seña respondieron el fin de semana a los comentarios de María Inés Obaldía, quien se había mostrado crítica con los informes de ese programa. "No son en la línea de lo que quiero ver. No me interesa para nada", había comentado la comunicadora y actual directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo.

Desde el programa recordaron un informe de 2017, titulado "contratos sospechosos"y que tenía a Obaldía como una de las protagonistas. Es que desde 2012 hasta ese entonces, la comunicadora era contratada para hacer la comunicación de Primaria. Según Alejandro Amaral, se la contrataba directamente sin llamado a otros periodistas que compitieran por el cargo.

Este lunes, el exconsejero de Primaria, Héctor Florit, defendió la contratación y dijo que se ajustó a "derecho". "Obaldía trabajó para Primaria de 2012 al 17, contrato ajustado a derecho basado en su destacada trayectoria profesional y docente. Renunció por decisión personal y ante nuevos proyectos, pero siguió su apoyo honorario con la #escuelapública Fue un orgullo contar con ella", escribió el maestro.

La comunicadora respondió a este comentario: "Y fue un honor".