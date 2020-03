La acidez de Agarrate Catalina sobre la asunción: "Había más caballos que gente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La murga Agarrate Catalina actuó este lunes en el Teatro de Verano y en ocasión de su presentación en la liguilla del concurso, no dejó pasar la oportunidad de lanzar ácidos comentarios sobre la ceremonia de asunción de Luis Lacalle Pou del domingo.

Los hermanos Martín y Yamandú Cardozo fueron los encargados de las "mechas" (actualizaciones del espectáculo) sobre la asunción presidencial del domingo. "¡Cinco años de esta comida! Te juro que no lo puedo creer", dijo el menor de los hermanos y luego Yamandú acotó con ironía: "No seas pesimista, Martín. Son cuatro años y 364 días. Ya está. Sobrevivimos uno, No queda casi nada. ¡Ya se van, ya se van!".

Luego dedicaron varios minutos a desmenuzar con acidez el desarrollo de la ceremonia. Se acordaron de la "pobre gente" que tuvo que limpiar la bosta de 3.000 caballos. "Había más caballos que gente, ¿no?", preguntó Martín Cardozo.

"Y el sacrificio de esos caballos. Hay que hacer todos esos kilómetros... en camión hasta Plaza Cuba", replicó con más ironía Yamandú Cardozo.



También repartieron contra la idea de poner cámara en un dron. "Hacía un plano abierto y no había gente. Hacía un plano cerrado, se veía la pelada al cuqui", dijo la murga.

Yamandú Cardozo también cargó por la "poca" presencia de mandatarios extranjeros. "Qué pocos presidentes... mucho secretarios, mucho cónsul". "Creo que de Japón vino un karateca muy conocido", añadió.



A diferencia de lo ocurrido en 2019, cuando llamaba a la concordia y el entendimiento, el espectáculo 2020 de Agarrate Catalina es uno de los más categóricos en su mensaje de izquierda y contrarios al gobierno multicolor. Le dedicá un "duro" couplé a Lacalle Pou y otro a Guido Manini Ríos, que aparece en escena con un maniquí gigante.