El accidentado inglés de Federico Valverde en su saludo navideño

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Federico Valverde, Mina Bonino y el pequeño Benicio compartieron un divertido mensaje navideño con sus seguidores.

Con un entorno familiar de fondo, la primera palabra la tuvo la periodista argentina. "Hola, les deseamos a todos unas felices fiestas", asegura Mina.

Pero en el turno del deportista se entrevera con el inglés. "Merry Christmas and happend new york", dice en una oportunidad para la risa generalizada.

Bonino y Valverde compartieron un video con los intentos de saludo hasta que al final sale algo parecido a "happy new year".