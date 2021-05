"La Academia" arrancó con escándalo: Rocío Marengo presentó la renuncia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este martes se inauguró La Academia, el concurso de talentos que ocupará la mayoría de las emisiones de ShowMatch en 2021. Al final la pista la abrió Agustín "Cachete" Sierra y después vino Julieta Nair Calvo, que había sido anunciada como primera; ambos sorprendieron con sus números.

A la influencer Mar Tarres no le fue tan bien en su presentación de "cubo al cuadrado", un ritmo donde la sincronización y la fuerza son claves, y luego la actriz Romina Richi hizo una presentación más aceptable, aunque las miradas y la atención se las robó su bailarín, Juan Manuel Palao.

Rocío Marengo estaba programada para debutar, pero al final no salió al aire por cuestiones de tiempo. A la comunicadora, este tipo de cambios que son habituales en los shows de Tinelli, no le sentó nada bien: tanto que renunció, descargo de Twitter mediante. Sí, sin vueltas, o eso dijo.



El periodista y jurado de La Academia —ausente en este ritmo por coronavirus— Ángel de Brito tuiteó ayer: "Marengo quedó afuera", en referencia a que no daban los horarios para que bailara. Ella replicó su tuit y agregó, enojada: "Recién renuncié! No merezco quedar afuera! Soy una artista! Hasta un nuevo proyecto!".

Recién renuncie! No merezco quedar afuera! Soy una artista! Hasta un nuevo proyecto! https://t.co/p6QurDlLCJ — Rocio (@marengorocio) May 19, 2021

En su cuenta de Twitter, además, Marengo replicó todas las noticias que salieron al respecto, como para reafirmar que efectivamente le presentó la renuncia a la productora Laflia. Sin embargo, entre todo lo que retuiteó había una nota de la web de eltrece, que aseguraba que su reacción había sido "en claro tono de broma".



Es de esperar que la modelo y conductora, que ha hecho su carrera entre Argentina y Chile, continúe siendo parte de la competencia y esto quede como una anécdota simpática para el estreno.