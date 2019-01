Abogado de Rodrigo Romano: "Hay un acercamiento con su expareja"

La crisis de pareja de Rodrigo Romano tomó ribetes escandalosos luego de que se viralizaran fotos y videos del relator en la intimidad. Ignacio Durán, abogado del periodista, reveló que en los últimos días hubo un acercamiento entre Romano y su expareja, lo que podría evitar la "judicialización" del caso.

El letrado y Romano tienen lista una demanda por difamación, dado que la expareja señaló en una captura viralizada que Romano era "violento" y también Durán mencionó la posibilidad de que existiera el delito de extorsión o violencia privada, dadas presuntas amenazas de la mujer para viralizar más contenido propio la intimidad.

"Esperemos que en la reunión de mañana se pueda evitar la judicialización del asunto y poner un manto de paz en la situación", dijo el abogado a Algo contigo en referencia a un encuentro entre los representantes legales de cada parte.

Durán explicó que dar difusión a un video de la intimidad no es sí mismo un delito. "No hay legislación en ese sentido. Si uno le pasa un video a otro no es delito. Es éticamente incorrecto, pero no es punible".

El abogado, que también es el presidente de Rampla Juniors, dijo que Romano se encuentra contenido por sus amigos y su familia, en especial por la madre de su hija.

Durán se mostró convencido de que su cliente no ejerció violencia sobre su expareja. "Si tuviera alguna sospecha de que haya habido violencia, no hubiera aceptado el caso", dijo el abogado.