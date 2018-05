El abogado de Morgan Freeman exige que CNN se retracte

El abogado de Morgan Freeman, Robert M. Schwartz, exige que CNN ofrezca disculpas por el informe publicado en el que se asegura que ocho mujeres fueron víctimas de acoso o abuso por parte del actor.

Según reporta The Hollywood Reporter, que accedió a las 10 páginas del documento presentado por el letrado, el texto pide que "como mínimo, CNN necesita inmediatamente presentar una retractación y disculparse con el señor Freeman por los mismos canales, y con el mismo nivel de atención, que se usó para atacarlo injustamente".

"CNN también necesita retractarse por la parte de la historia que concierne a Lori McCreary, y disculparse por haberla difamado y herido", añade, en referencia a una compañera de Freeman que también se vio involucrada en este informe que demandó meses de trabajo.

Además, el abogado reveló que están investigando la investigación (valga la redundancia) hecha por CNN, para tomar medidas al respecto.

Freeman, por su parte, emitió dos comunicados en los que ofrece disculpas por haber hecho sentir mal a alguien, aunque también aclara que él no agredió a mujeres, desmintiendo las denuncias.

"Pedí perdón el jueves y continuaré pidiendo perdón a cualquiera que haya podido molestar, aunque fuera involuntariamente", señaló en uno de los comunicados. "Pero también quiero ser claro: no creé entornos de trabajo inseguros. No agredí a mujeres. No ofrecí trabajos o ascensos a cambio de sexo. Y cualquier insinuación de que lo hice es completamente falsa".

"Todas las víctimas de agresiones y acoso merecen ser escuchadas. Y necesitamos escucharlas. Pero no está bien equiparar horribles incidentes de agresión sexual con piropos o humor inapropiados", opinó Freeman, quien dijo estar "devastado" por lo que está viviendo.