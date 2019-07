El abogado de Mariana Nannis habló sobre los rumores de crisis con Claudio Paul Caniggia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Todo comenzó hace ya varios días. La modelo y periodista Sofía Bonelli habría filtrado unos audios en los que se escucha a Mariana Nannis insultándola a ella y a Claudio Paul Caniggia , tras descubrir que, supuestamente, ambos se encuentran viviendo un romance clandestino.



"Me voy a subir a un avión y la voy a agarrar yo, a ella y a mi marido. Le voy a romper la cabeza por haberse metido con un tipo casado. Ve a mis hijos. No tiene vergüenza", puede escucharse en los furiosos mensajes enviados por la esposa del exfutbolista, que fueron difundidos en Involucrados.

Juan Manuel Dragani, abogado de Nannis, accedió a dar un móvil para el programa de América, y apuntó que su defendida hará una denuncia penal y civil contra la modelo y periodista, que por estos días estaría pasando unos días de vacaciones con Caniggia, en Brasil. Las fotos de ellos, disfrutando de la playa, estarían por trascender en los próximos días.



"Para Mariana no es prioridad el dinero, ni salvaguardar su honor en base a una infidelidad, sino preservar a su marido", aseguró el letrado, al ser consultado sobre un posible divorcio millonario entre la pareja. Luego, cuando le preguntaron por qué ella sentía que debía "cuidar" de Caniggia, Dragani dio a entender de que el exfutbolista no atraviesa un buen momento.

"Lo voy a decir yo. Claudio Paul sufre un problema de adicciones y analizan internarlo. Se le acercó gente con prontuario. Por eso Mariana está preocupada", disparó entonces Luis Ventura, panelista del magazine de América. "Es prematuro hablar de internación porque se estaría contaminando prueba, pero vamos a ordenar varios allanamientos", indicó el abogado, confirmando así los dichos del periodista.



"Me lo van a devolver muerto", confió el letrado que Nannis le dijo en referencia al peligroso entorno del ex futbolista. Y reafirmó: "Mariana lo quiere preservar de su entorno. Tenemos una investigación que lleva 25 días y una vez que avancemos, vamos a realizar allanamientos". Además, Dragani apuntó que el matrimonio tiene comunicación, aunque no con la fluidez de siempre, ya que él está entre Brasil y Marbella.

A través de un mensaje, Bonelli enviado al mismo programa, Bonelli desmintió toda relación con Caniggia. "No tengo nada que ver con esto. Me están ensuciando. Quiero limpiar mi nombre", señaló.



Hace unas semanas, la bailarina Mora Godoy aseguró que, durante una cena compartida con Caniggia, él le había asegurado que se encontraba separado de Nannis. Esa información fue desmentida por Charlotte Caniggia, en el marco de su participación del "Súper Bailando".