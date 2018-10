Abogado de Maradona dijo que el "10" podría tener más hijos en Cuba

La lista de herederos de Diego Armando Maradona puede agrandarse, en caso que se confirmen las declaraciones que hizo el abogado del "10" en Pampita íntima (Net Tv de Buenos Aires).

Según reveló el profesional, Maradona podría tener hijos en Cuba. Así fue el diálogo entre Pampita y Morla que reprodujo Clarín y sorprendió al medio argentino: "¿Aparecerán más hijos de Diego (Maradona)?, preguntó ella. "Yo le tengo miedo a Cuba", respondió él. "¿Algún cubano?", indagó Pampita. "Ojalá sea uno...", respondió el abogado al tiempo que admitió que aún no se sabe nada en firme al respecto.

"¿Y… en Italia?", siguió la modelo. "No, en Italia no. Acordate de Cuba...", volvió a insistir Morla y ella quiso saber por qué tenía semejante sospecha. "Y, no sé... (Diego) estuvo mucho tiempo (en Cuba)...". "¿No tenía pareja en ese momento?", planteó la conductora. "No, estaba soltero. Se portó mal…", dijo el abogado.

La insistencia de Morla con la posibilidad de que Diego tenga hijos en Cuba, hizo que Pampita le preguntara: ¿Tenés alguna sospecha firme?". "No, no... -se atajó él, pero continuó. En Cuba, yo tengo muchos amigos que se ríen y dicen 'los hijos de Diego'”. "Va a ser un tema complicado...", añadió.

Después que el abogado hablara en plural (podría ser más de un hijo cubano), Matías Morla contestó: "Sí". Y amplió: "Van a ser muchos los Maradona, aunque haya gente que no quiera, van a ser muchos…".

Diego Maradona es padre de Dalma, Giannina, Diego Jr., Jana y Diego Fernando, este último, el menor de los hijos que tuvo con Verónica Ojeda.