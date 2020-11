Abigail Pereira: "Voté por Biden y me siento parte de la victoria"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Abigail Pereira está radicada en Estados Unidos desde 2012 en Estados Unidos. Obtuvo al principio una visa por habilidades extraordinarias y en el presente es ciudadana estadounidense con derecho a voto.

En diálogo con Sábado Show, la artista uruguaya no ocultó su voto y su felicidad con el resultado que indica la victoria de Joe Biden tras un dilatado (y todavía discutido) conteo de votos.

"Yo voté por Biden y me siento muy feliz de haber contribuido con el triunfo. Creo en él y me siento parte de la victoria", aseguró .

"Además, me siento identificada con el pensamiento de Kamala Harris, quien lo acompaña como vicepresidenta. Vamos a tener cuatro años en los que la igualdad, la educación y el respeto van a estar reflejado en el gobierno. La victoria de Biden habla de que las comunidades han evolucionado y no quieren ir para atrás. Me encantó su discurso, que fue inclusivo y nombró a las minorías, lo que es poco habitual. Habló de las personas transgénero, de los inmigrantes y de los afrodescendientes", añadió.