10M: Dalma Maradona se descargó en redes tras la marcha fallida por la muerte de Diego

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este miércoles se realizó en el Obelisco de Buenos Aires una marcha para pedir justicia por el fallecimiento de Diego Maradona, ocurrida el pasado 25 de noviembre. Bajo la consigna “No murió, lo mataron” y “Juicio y castigo a los culpables. La condena será social”, fanáticos del Diez y sus familiares marcharon por el esclarecimiento de las causas que llevaron a la muerte del astro del fútbol.



Semanas antes, sus hijas Dalma y Gianinna, y su exesposa Claudia Villafañe, habían confirmado su participación y se las pudo ver encabezando la columna mientras sostenían una bandera que exclamaba “condena social y judicial para los culpables”. Pero al verse desbordadas por la falta de distanciamiento social, se retiraron a los quince minutos de la concentración e ingresaron a un hotel.



Una hora más tarde, Dalma utilizó su cuenta de Instagram para aclarar por qué se fueron del lugar. “Lamentablemente fuimos caminando hasta el Obelisco lo más bien hasta que la prensa se nos tiró encima, fue imposible seguir avanzando porque la prensa también empezó a empujar a la gente y nos pareció que no era la forma. No fuimos a dar notas porque el objetivo nuestro no era ese”, comenzó su descargo.



“Nadie insultó a mi mamá como quieren inventar (todo lo contrario) y no nos fuimos a refugiar a ningún hotel, sino que habíamos dejado nuestros autos en ese estacionamiento”, aclaró sobre las razones de la entrada que realizaron al Hotel Presidente, ubicado a pocas cuadras del Obelisco.



Además, Dalma aprovechó para mostrar su gratitud con todos los que se sumaron a la manifestación. “Gracias a mis amigos que me acompañaron y gracias a toda la gente que fue genuinamente a pedir justicia por mi papá. Por suerte no tengo que dar notas para explicar nada porque como todos saben fuimos solo a pedir justicia. Hoy no era el día para nada más”, concluyó.



Otro integrante del clan Maradona que se sumó a la marcha fue el hermano menor de Dalma y Gianinna, Dieguito Fernando. El niño, de 8 años, estuvo acompañado por su mamá Verónica Ojeda y por Mario Baudry, pareja de Ojeda y representante legal de ambos.