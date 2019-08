Payadores, un muñeco diabólico, música uruguaya, teatro y noche de oldies

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

uno Sergio Blanco con otra nueva apuesta a la autoficción

Sergio Blanco, un artista uruguayo que va a más. Foto: Darwin Borrelli

Este jueves en Sala Zavala Muniz se estrena Cuando pases sobre mi tumba, del reconocido dramaturgo local Sergio Blanco. La obra, que irá martes, miércoles y jueves a las 21.00, hasta el 12 de setiembre, cruza varias tramas, como es propio de este autor. Un escritor que prepara su eutanasia en una clínica de lujo en Ginebra, al tiempo que proyecta entregar su cadáver a un joven necrófilo de origen japonés, especialista en caligrafía medieval. Con escenografía digital y una serie de juegos que mezclan la obra con su propio autor, la puesta despierta de antemano expectativa. Tickantel, 600 pesos.



dos Gabriel Peluffo y Peyote, dos nombres legendarios

En su faceta tanguera, Gabriel Peluffo (o sea el cantante de los Buitres y de Los Estómagos que tenían un disco que se llamaba Tango que me hiciste mal) se presenta en el Teatro Movie. Lo hará el miércoles a las 21.00, con entradas a 800 y 1200 pesos a beneficio del Liceo Jubilar. Ese mismo miércoles a las 21.00 pero en La Trastienda, se presentan otros nombres legendarios del rock uruguayo, Peyote Asesino. El espectáculo, que se llama Vos no me llamaste reúne canciones clásicas y algunos temas nuevos. Las entradas cuestan 1.000 y 1.300 pesos y están en Abitab.



tres El muñeco más malo y feo del cine está de vuelta

Si a alguien le faltaba venir desde la década de 1980, era a Chucky. De hecho nunca se fue del todo porque la historia de este muñecote fiero y que mete día se ha mantenido bastante intacta. Igual, El muñeco diabólico, que se estrena este jueves en varias salas, es una vuelta a los origenes con una madre (Aubrey Plaza) que le regala, inocentemente, ese muñeco al nene. Mala idea: el bicho se pone a matar a aquellos que contradicen a su nuevo dueño. Dirige Lars Klevberg, que tiene credenciales en el género pero acá nunca se las vimos. También se estrena la argentina, La odisea de los giles con los Darín.



cuatro La noche que los oldies copan el país

Este año la tradicional Noche de la Nostalgia cae sábado, y habrá mucho para elegir. Acá van dos sugerencias. Dentro de los espectáculos que rinden tributo a recordar el pasado, en el Teatro Solís el sábado a las 20.00 tendrá lugar Borinquen de Nostalgia, donde la Banda Sinfónica y Sonora Borinquen recorren un nutrido programa, que pasa por Los Campeones de la salsa, A pesar del tiempo, Camionero, Aquel viejo motel, Los mareados, La Pastora y un mar de éxitos más. Entradas en Tickantel, de $ 100 a $ 220.



También esa noche en Antel Arena a las 23.00 habrá un viaje en el tiempo con los hits musicales de la última década del siglo XX. Con la participación de Vilma Palma e vampiros, y los DJs Álvaro Quartino, Óscar Valdez y Fernando Picón, la propuesta promete una puesta en escena tecnológica de última generación, junto a Vj Nacho Mancebo, con contenidos visuales en displays de leds, performances y efectos especiales, barras, y la conducción de Gustaf. Tickantel, $1200



cinco Los payadores sean unidos

Este sábado en Sala Zitarrosa tendrá lugar el 24° Encuentro Internacional de Payadores, que se inscribe en el Día Nacional del Payador. El espectáculo reúne a los grandes nombres del género, con el fin de mantener vivas las raíces del canto tradicional y a la vez difundir los nuevos rumbos de este arte histórico. En la grilla figuran Marta Suint, Santiago Clares, Gerardo Escobar, Cristian Méndez, Cacho Artigas, Juan Lalanne y el Dúo Tacuruses. También subirán a escena David Tokar, Wilmonte Borlinke, Alejandro Rodríguez, Luis Genaro, José Curbelo, Leonardo Silva y Gabriel Luceno. Tickantel, $300