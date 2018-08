Paul McCartney volvió tocar en The Cavern, donde los Beatles dieron sus primeros shows

Paul McCartney se presentó el jueves en un exclusivo concierto gratuito que dio en el histórico Cavern Club de Liverpool. En plena promoción de su nuevo album, Egypt Station, el ex Beatle tocó ante 250 fanáticos que consiguieron su entrada antes de que se agotaran en un punto de distribución que indicó el mismo músico desde sus redes sociales.



Fue poco después de las dos de la tarde cuando McCartney apareció en el escenario y el público comenzó a vitorearlo. "íLiverpool! ¡Cavern!", les contestó el músico de 76 años que bien sabe de hacer migas con sus fans.

​"Antes, primero entrábamos en calor aquí arriba", dijo el músico antes de comenzar a tocar. Al poco tiempo de comenzar con el clásico de Eddie Cochran "Twenty Flight Rock", McCartney frenó el show para recordar algo que estaba especificado en la entrada: "Por favor, recuerden que no se puede filmar o sacar fotografías. Los estoy viendo y me distraen".



Ya con la premisa bien clara, más que nada para el público que estaba por debajo de los 30 años, la platea disfrutó y cantó junto con Paul temas como "All My Loving", "Magical Mystery Tour" y "Jet", "Get Back", "I Saw Her Standing There". Además, entre las 27 canciones, el músico se lució con "In Spite Of All The Danger", de los Quarrymen, la banda antecesora de los Beatles fundada por John Lennon.



The Cavern es un lugar mítico para el artista ya que los Beatles dieron allí uno de sus primeros shows a principios de los 60, cuando aún era un lugar de blues y jazz. La fama hizo que luego tocaran en ese lugar cerca de 300 veces, por lo que La Caverna o La Cueva se convirtió en el lugar del rock and roll por antonomasia de Liverpool.



"Pasaron todos estos años desde que tocamos aquí. Y ni sabíamos si tendríamos un futuro. Pero creo que nos fue bastante bien", bromeó. Claro que 50 años después, el local no es el original sino una reproducción construida en los 80.



Paul también tocó cuatro temas del nuevo disco que lanzará el 7 de setiembre. El concierto lo terminó bien arriba con "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" y "Helter Skelter" en medio de la ovación del privilegiado público que tuvo la suerte de retirar a tiempo sus entradas.



Esta es la segunda vez en esta semana que McCartney vuelve a Liverpool ya que el lunes dio un concierto secreto en los estudios Abbey Road de Londres, donde los Beatles grabaron varios discos.