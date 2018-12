Paul McCartney dio un recital con dos invitados de lujo: Ringo Starr y Ronnie Wood

Paul McCartney sorprendió a los fanáticos que acudieron anoche a uno de sus conciertos en Londres, después de invitar a Ringo Starr al escenario para interpretar juntos "Get Back", uno de los clásicos de The Beatles.

VEA EL VIDEO.

El baterista de la legendaria banda de Liverpool se encontraba entre la multitud que asistía al concierto de McCartney, celebrado en el O2 Arena de la capital británica, lo que hacía presagiar que podía unirse al espectáculo en cualquier momento.

Junto a McCartney y Starr estuvo también el guitarrista de los Rolling Stones, Ronnie Wood, para interpretar la conocida "Get Back", que logró la ovación de un público emocionado con el recuerdo de la mítica banda inglesa.

"No sé qué opinan, pero para mí ha sido increíble", dijo Starr dirigiéndose al público tras la actuación y antes de dejar el escenario junto a Wood.

Al espectáculo, en que McCartney interpretó 30 canciones y recordó anécdotas con sus antiguos compañeros John Lennon y George Harrison, asistieron artistas como la actriz Emma Thompson, la Spice Girl Geri Halliwell o el también cantante Harry Styles.

En 2019, Starr tiene previsto celebrar el 30 aniversario de su banda, All Starr Band, con una serie de actuaciones en varias ciudades, que precederá a la publicación del libro "Another Day in the Life", que contiene fotografías inéditas a las que el batería ha añadido las anécdotas que las acompañaron.

La actuación de McCartney en Londres fue la última parada de su gira tras el lanzamiento de "Egypt Station".

Se ha especulado con que el guitarrista y cantante de The Beatles pueda ser cabeza de cartel para la próxima edición del Festival de Glastonbury (Inglaterra).