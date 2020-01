Nominaciones a los Oscar, y muchos shows en el Este, desde David Lebón a Horwilleur

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

premios Los Oscar conocerán mañana a sus nominados

Mañana por la mañana se develará uno de los misterios de enero: se conocerán, finalmente, quiénes son todos los nominados de cara a la 92° edición de los Premios Oscar, a realizarse el mes próximo.



Las candidaturas se anunciarán este lunes a partir de las 10.15 (hora uruguaya), y se podrán seguir a través del canal de cable BBC, o a través del canal de YouTube de los Oscar, que también emitirá en directo. Esta vez, los encargados de leer los nombres de todos los nominados serán los actores John Cho e Issa Rae.



A juzgar por lo que ha marcado la temporada de premios hasta ahora, 1917, El irlandés, Había una vez... en Hollywood, Guasón y Marriage Story parten como favoritas y podrían hacerse con varias candidaturas en diferentes rubros, incluyendo los de dirección, guion y actuaciones.



Luego, la entrega de los premios de la Academia se realizará el domingo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles, y como sucedió el año pasado, la ceremonia no tendrá presentador.



EN EL ESTE Medio y Medio, Uruguay a Toda Costa y más

Medio y Medio sigue con su agenda de shows argentinos. El martes, Zorrito Von Quintiero presentará su clásica jam con invitados; Emmanuel Horvilleur presentará doble fecha el viernes y sábado; y el domingo David Lebón presentará su disco. Todos los recitales comienzan a las 22.30.



Luego, el jueves a las 22.00, Christian Cary se presentará en el Centro Cultural Kalvin (Punta del Este). Las entradas para los shows nombrados están en RedUts. La agenda también incluye a Uruguay a Toda Costa: Noé Santana (viernes, Kiyú) y AFC (sábado, Playa Pascual). Para ambos, la entrada es gratuita.



teatro Unipersonales de humor que hacen un verano feliz

La cartelera de teatro va creciendo de a poco en este primer mes del año. Teatro Movie estrena el jueves a las 21.30 el show de stand up Gigante, de Germán Medina. Ese mismo día a las 21.00 en Undermovie, Graciela Rodríguez sube a escena con Me separé, ¿y ahora qué hago?, que queda en cartel los jueves. El sábado a las 21.00 en Teatro Circular se presentará el cómico Moré, con No doy con el personaje 2; mientras que Pepe Vázquez, desde este jueves a las 21.00, estará en Platea Sur con No paro de hablar, monólogo autobiográfico que mezcla humor, emoción y recuerdos.



plástica Los afiches de Bellas Artes en el Museo Blanes

La primera inauguración en un museo montevideano en 2020 es la que se dará el martes en el Prado, específicamente en el Museo Blanes (Av. Millán 4015). Se trata de Fuera de registro. Escuela Nacional de Bellas Artes 1957 - 1972, una exposición de afiches que fueron realizados en ese período en la mencionada escuela, por una cantidad de artistas de técnicas variadas. Se incluyen trabajos de Jorge Errandonea, Miguel Àngel Pareja, Javier Alonso y Luis Camnitzer, entre otros. La muestra inaugura el martes a las 19.00, y el museo se puede visitar de martes a domingos, de 12.00 a 18.00. La entrada es libre.



cine Se estrena “Dolittle”, una aventura para toda la familia

Además de dos películas basadas en hechos reales, la argentina El robo del siglo y la estadounidense El escándalo, el jueves llegará a los cines una fantasía para toda la familia. Protagonizada por Robert Downey Jr., se estrena Dolittle, nueva adaptación al cine de una conocida historia de la literatura. En esta versión, el talentoso doctor que puede comunicarse con los animales, tiene que emprender una inesperada e imposible travesía para salvar a la reina de Inglaterra y así, su propia casa y a sus animales, que lo acompañan junto con un joven y entusiasta aprendiz.