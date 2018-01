Zorrito Von Quintiero, el rockstar que es líder en la tevé

La melena prolijamente desprolija, la barba entrecana, los lentes de día y de noche, cadenas o pañuelos al cuello, el jean que acentúa sus piernas delgadas y hasta la buena remera de los Beastie Boys que luce en estas fotos, hacen del Zorrito Vön Quintiero un rockstar de libro, y cualquiera que lo cruce en la calle se puede dar cuenta de eso.

Pero lo suyo está más allá de la pose. Más trabajador de la música que personaje, el hombre nacido Fabián Quintiero es, como esos grandes actores secundarios de Hollywood, una figura con lugar propio dentro del rock argentino pero siempre desde el costado o el fondo del escenario. Arrancó a principios de los ochenta con Suéter, acompañó desde los teclados a Soda Stereo; ha sido parte de la banda de Charly García desde 1985 hasta ahora (participó de sus dos ultimos recitales en Montevideo, en 2011 en el Velódromo y un año después en el Teatro de Verano); e integró Ratones Paranoicos por 10 años.

"Para siempre", de Los Ratones Paranoicos

La hora de liderar, sin embargo, le llegó recién en 2015 y en la televisión, como motor de la banda que anima el late show Nunca es tarde de Fox Sports. Allí, el Zorrito es bajista y director musical pero también alguien que siempre está listo para meter bocado en la charla.

En medio de todo eso, entre más incursiones en los medios, el despunte de su vicio gastronómico y la edición de un libro (y hay otro en camino), Von Quintiero fue afianzando cada vez más su relación con Uruguay, un romance del que todavía no se aburrió. Compinche del guitarrista Federico “Dinamita” Pereda, involucrado en aquel famoso encuentro entre Mick Jagger y la troupe stone con el Lobo Nuñez, y fascinado por una “mística” propia de este lado del río, cualquier rato en suelo uruguayo le viene bien.

“Acá hemos combinado la manera de tocar importante, en escenarios grandes, con la más informal, la de bares”, dijo en charla con El País meses atrás, cuando vino a homenajear al rock rioplatense en el ciclo Antel Mus 360, que se puede ver on demand por Vera.

“El primer verano que vinimos acá fue en el año 1985, con los Soda Stereo, a la casa de alguien en Punta Ballena. Ahí pasaba todo en esa época”, repasa Quintiero. “Hay una mística acá propia de ustedes, y esa cosa de cómo abrazan al río, que a nosotros en Buenos Aires nos falta”, dice al tiempo que, desde su lugar de amante de la cocina, elogia el dulce de leche, la yerba y sobre todo el fainá, aunque evita tomar decisiones sobre qué asado es mejor, o qué delantero, o qué mujeres son más lindas. Es un porteño demasiado encariñado con Uruguay como para ese embrollo.

Ahora, el Zorrito está con la jam Rockeo y Julieta en Medio y Medio, Portezuelo, junto a Julieta Rada; hay funciones hoy y los dos martes próximos a las 22.30, y entradas en Red UTS a $ 980.

Hay, en ese jam de pura versatilidad que va del rock rioplatense al samba brasileño, algo parecido a lo que le toca hacer en NET, donde se probó a sí mismo que es capaz de cumplir con un horario diario, y que es capaz de reírse de los prejuicios y acompañar a cualquier cantante, desde Tini Stoessel a María Creuza; desde Alejandro Lerner a Ruben Rada. “Y sonamos siempre con elegancia”, destaca el músico que se inspiró en The Roots, la banda que acompaña a Jimmy Fallon en su late show estadounidense, para darle forma a The Barmans, su formación.

“Era un desafío porque hay que estar todos los días, de lunes a viernes, y de noche”, explica sobre las dificultades de hacer música en televisión; “y había otro inconveniente a sortear que es tocar con gente con la que uno nunca tocaría, porque soy de otro palo. ¡Arrancamos con el Puma Rodríguez, imaginate! ¿Cuándo me hubiera imaginado que iba a tocar con él? Pero también el primer día sentí que eso era una experiencia novedosa para mí, casi psicodélica. Es como entrenar todos los días en un gimnasio musical”.

Con The Barmans, además, el Zorrito toca el bajo como lo hacía con Los Ratones, con los que volvió a compartir escenario en la reciente reunión. “Yo la pasé muy bien tocando con los Paranoicos, fue una gran etapa para mí. También significó tocar el bajo en una banda de rocanrol, que no es como tocar los teclados. No sé cómo explicarlo; es meterte en una especie de tabla de snowborad, y empezar a hacer un viaje en ese flotando que tiene el rocanrol, que tocarlo es muy divertido”.

Junto a Charly sí fue tecladista, y mientras se mantiene atento a la posibilidad de algún show basado en Random, un disco del que por diferentes circunstancias no fue parte, disfruta desde la faceta más cotidiana de su amigo, en la que es más Carlos Alberto que Charly García. “Y está muy bueno estar un poco afuera del estilo habitual, relajar y hacer otras cosas. Yo creo mucho en ese balance entre lo artístico y lo familiar”.

"Cerca de la revolución": el Zorrito en el Concierto Subacuático de Charly

Tres discos Un camino de rock

Entre varios discos de los que fue parte Fabián Von Quintiero, repasamos tres de distintas épocas e improntas.

Con Soda Stereo en 1985 "Nada personal" El Zorrito, considerado por varios como el cuarto Soda, grabó los teclados en el segundo álbum del poderoso trío de pop rock argentino; trabajo que tenía los clásicos “Nada personal”, “Juegos de seducción” y sobre todo “Cuando pase el temblor”.

Con Charly García en 1994 "La hija de la lágrima" Amigo y compañero de varias horas de Charly García, a Von Quintiero le tocó grabar el seductor bajo de “La sal no sala”, y también los teclados. A ese tema la voz se la puso Juanse, con quien luego compartió 10 años de Los Ratones.