Zíngaros suspendió actuaciones en tablados de Montevideo pero seguirá concursando

El grupo de parodistas Zíngaros, liderado por Ariel "Pinocho" Sosa, decidió suspender las actuaciones que tenía programadas en los tablados de Montevideo y solo se presentará en el interior, confirmó a El País Luis Olivera, jefe de ventas de contratos.



El conjunto se va a presentar en la segunda rueda y debido a que se presentó en el desfile inaugural podrá seguir participando del concurso pero no asistirá a los tablados de la capital.



En un acuerdo con la Intendencia de Montevideo los dineros que van a quedar libres de esa agrupación serán gastados en otras, explicó el jefe de venta de contratos.



El motivo para tomar la decisión de retirar a los parodistas de los tablados montevideanos sería por un "malestar entre agrupaciones", explicó Olivera



La semana pasada el conjunto tuvo un altercado con la también agrupación de parodistas Aristophanes luego de que denunciaran que después de una presentación fueron agredidos verbalmente por "Pinocho" Sosa.



Sin embargo, según Sosa, su grupo llegó y esperó para entrar hasta que se retiraran los Aristophanes, con los que hace cuatro años tienen una relación conflictiva.



Pero un "chico" los "provocó", una lectura que fue planteada a la inversa por los otros parodistas.



"Miren el plantel de nosotros. Tenemos tres mujeres, no nos podemos pelear con nadie", aseguró Pinocho Sosa y dijo: "Ahí están parados Los Muchachos, que quizás son los rivales directos de Zíngaros. Y ahora cuando salgan se van a saludar todos los integrantes, no hay ningún problema. Yo no sé por qué esta gente pone cómo defenderse de nosotros. Tenemos tres mujeres, gente de 17 años, ¿qué problema podemos buscar? Yo porque mañana lo van a leer todos en internet, y el malo es Pinocho", dijo el director visiblemente molesto.



Zingaros participa este año en el Concurso Oficial con las parodias "La Redota" y "La vida de Kanela", con un renovado elenco, que comandan Sosa, Leonardo Pacella, Fabricio Speranza y Ledys Araújo.

Fueron fundados en 1995 y obtuvieron los primeros premios de 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014 y 2015.



Suele ser uno de los grupos más conovocados por los escenarios, realizando más de 100 tablados todos los años.

En este 2018 lideraba el ranking de actuaciones en los barrios en su categoría, hasta que decidió cancelar sus presentaciones.