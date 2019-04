YouTube retransmitirá en directo los conciertos del festival Coachella

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La plataforma de videos YouTube anunció este lunes que regresará un año más al festival Coachella, uno de los eventos musicales más importantes del mundo, para retransmitir en directo algunos de sus conciertos más destacados.



YouTube aseguró en un comunicado de prensa que los usuarios que no puedan acudir al festival que se celebra en Indio (California, EE.UU.) podrán seguir en sus pantallas las actuaciones de artistas como Childish Gambino, Ariana Grande, Tame Impala, Kacey Musgraves, Billie Eilish, BLACKPINK, Juice WRLD, Kid Cudi, Wiz Khalifa, Gryffin, Maggie Rogers, Chvrches Little Zimz o Cola Boyy.



La compañía tecnológica apuntó como novedad que este año retransmitirá conciertos de los dos fines de semana consecutivos en los que se celebra Coachella (del 12 al 14 y del 19 al 21 de abril).



Además, YouTube estrenará durante el festival la película Guava Island de Childish Gambino ("This is America"), en la que aparece Rihanna; y emitirá en las pantallas de Times Square en Nueva York la actuación en Coachella de las estrellas del K-pop BLACKPINK.



Ariana Grande, Tame Impala y Childish Gambino figuran como las atracciones principales de un festival que celebra este año su veinte aniversario de la mano de una notable delegación latina, en la que destacan el colombiano J Balvin, la española Rosalía, el puertorriqueño Bad Bunny, los mexicanos Los Tucanes de Tijuana, y las chilenas Mon Laferte y Javiera Mena.



Solange, la hermana de Beyoncé y que acaba de publicar su álbum When I Get Home, era una de las artistas destacadas del festival para este año, pero el domingo Coachella anunció que no se presentará finalmente "por retrasos en la producción".



La cuenta atrás de esta gran celebración de la cultura hipster aparece marcada por la tragedia después de que un empleado del festival muriera el sábado en el recinto al caerse mientras trabajaba en los preparativos.