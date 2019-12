"You’re In My Heart", un disco que lleva a la voz de Rod Stewart hacia terrenos sinfónicos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el disco You’re In My Heart: Rod Stewart With The Royal Philharmonic Orchestra, se reinventan unos cuantos clásicos de Rod Stewart. Sobre las tomas vocales originales de canciones como “Tonight’s the Night”, “The First Cut Is the Deepest” y “Forever Young”, la Orquesta Filarmónica Real de Londres ofrece arreglos orquestales que le dan un nuevo aire a las canciones ya conocidas.

Lo interesante de este proyecto es que en aquellas canciones en las se deja de lado al acompañamiento de una formación clásica de rock, el oyente puede concentrarse en la voz rasposa de Stewart y percibir la emoción con la que encara cada interpretación (“Sailing” y “Forever Young” son dos buenos ejemplos). Además del uso de grabaciones de época, para You’re In My Heart Stewart grabó nuevas voces en “Maggie May” y “It Takes Two” (a dúo con Robbie Williams), y presentó “Stop Loving Her Today”, un tema inédito.