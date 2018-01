"'You're Beautiful' no es una canción romántica"

James Blunt se apoderó de los oídos del mundo en 2005 -el mismo año del nacimiento de YouTube- con una sola canción: “You’re Beautiful”. Desprendida de su debut Back to Back to Bedlam (que rompió records en la música británica), el hit melancólico le valió una carrera que continúa hasta hoy como un cantautor de baladas pop/rock que no está dispuesto a ser recordado solo por una canción.

Con una enorme capacidad de reírse de si mismo, Blunt ya lleva cinco discos en su haber y su próxima gira mundial lo traerá a Uruguay el 22 de febrero al Centro de Espectáculos Landia del Parque Roosevelt. Desde Londres, el músico conversó con El País.

¿Cómo se siente al respecto de “You’re Beautiful”? Ya pasaron casi 13 años desde que se publicó.

Me encanta la canción y es de un álbum muy especial, que fue más grande lo que hubiese imaginado en mis sueños más locos. Y todo músico busca esa gran canción. Los Rolling Stones todavía la están buscando (risas). Tuve suerte al tenerla en mi primer disco en una forma que cumplió mis sueños. En vez de girar por el norte de Londres estoy viajando alrededor del mundo. Es una experiencia increíble y es una parte importante del show en vivo.

¿Tuvo miedo de no poder superar esa canción?

No, ningún miedo. Es una canción increíble. Si tuviera que tocar esa canción y solo esa canción 20 veces, no la disfrutaría. Pero la toco una vez . junto a otras y todas producen cosas diferentes.

Una vez publicó una foto en Twitter de un setlist falso solo con “You’re Beautiful” en él. ¿Cuando convirtió al humor en na herramienta para presentarse al público?

Lo que siempre fue extraño para mí es que las personas piensas que voy a ser una persona muy seria porque mis canciones son bastante serias, o al menos han sido interpretadas así. Cuando la gente dice que “You’re Beautiful” es una canción romántica he dicho que no. Es sobre un tipo que está re loco con drogas hablándole a la novia de otro cuando están en el subte con ese novio y debería ser arrestado. Pero las personas piensan que es romántica y esperan que yo sea serio, pero nunca lo fui y siempre me he reído y bromeado. Tal vez con las redes sociales es la primera vez que las personas pueden ver eso.

¿Cómo compuso su nuevo disco, The Afterlove?

He hecho cuatro discos y los quiero a todos en su manera. Para un quinto no quería repetirme y hacer lo mismo así que quería hacer algo especial. Me encerré en un estudio un año, grabé y escribí en diferentes lugares espontáneos: en las montañas en Suiza, en Rotterdam en el costado del escenario de los MTV Awards, en un hotel en Londres…Esa espontaneidad le dio vida y un sentido de diversión a la música y a las canciones y eso se escucha.

¿Qué es el “afterlove”?

Supongo que es lo que viene de las cenizas, cuando el amor original y lujuria se quemó. Se trata de profundidad. Lo que viene después de la adicción. Hay muchos aspectos diferentes de ese tipo de amor por eso las canciones son diferentes pero están conectadas por ese título.

Hay un montón de colaboradores en el álbum, entre ellos Ed Sheeran.

He estado en el negocio desde hace un tiempo y vas conociendo personas. Las compañías discográficas empezaron a decir que la música es una competencia y empezaron los rankings y quien está primero pero no es verdad, los músicos no están compitiendo. Les gusta colaborar. Para mí, juntarme en un cuarto y escribir una canción con Ed es fácil. Conocemos nuestros comportamientos. Lo hace divertido y es de lo que se trata ser músico.

¿Cómo fue la experiencia de conocer a la actriz Carrie Fisher?

La conocí en Londres en un restaurant cuando recién había dejado el ejército. Nos conocimos y me pregunto qué haces y le dije: “Tengo un contrato para un disco y me voy a mudar a Los Ángeles para grabarlo”. Ella me dijo: “Bueno, vas a necesitar un lugar donde vivir, así que vení vivir conmigo”. Así es lo que he hecho desde hace 16 años y ha sido mi casa en Los Angeles. Era una mujer maravillosa, famosa por Star Wars pero era tanto más. Un talento e ingenio increíble y un ser muy creativo y delicado. Para mí fue una persona muy especial. Todos mis discos no sonarían igual sino fuera por ella. El mundo es un lugar más triste sin ella.

James Blunt viene por primera vez a Uruguay James Blunt viene por primera vez a Uruguay MIRA TAMBIÉN James Blunt viene por primera vez a Uruguay

¿Vio “Los últimos Jedi”, la última película de Star Wars?

No he visto “Los últimos Jedi”. Estoy esperando el momento exacto. Si bien estoy muy orgullosa de ella, también me haría muy triste.

¿A qué recurre primero a la hora de componer: la guitarra o el piano?

Cambia todo el tiempo. Hoy estoy en un estudio y estuve en él desde hace una semana. Escribí cuatro canciones nuevas y algunas empezaron en la guitarra, otras en el piano, algunas empiezan con música, otras con palabras. Solo cambia y no hay una magia real, solo se trata de expresarse y ser auténtico con lo que empezás.

¿Su tiempo en el ejército influyó su forma de componer las canciones?

Definitivamente. Escribí sobre mis experiencias en la guerra, en el primer disco en una canción llamada “No Bravery” y en el segundo en “Same Mistake”. Y también influyó en la forma en que veo a los humanos. Los políticos de ahora dicen que debemos buscar las diferencias y que somos blanco o negro, cristiano, musulmán, judío, hombre, mujer, gay o hétero y tener miedo de que es diferente. Yo no veo las diferencias en las personas, sino las similitudes.

Sus canciones suelen tener una aura de un rock viejo. ¿Hay alguna década que siente lo haya influido particularmente?

Eso lo veo como un elogio. Definitivamente me gustaría ser considerado un compositor de la misma forma que eran los que estaban en los setenta, que no estaban tan metidos en la producción sino en la composición de grandes canciones.

Un logro reciente fue que recientemente obtuvo un doctorado en música de la Universidad de Bristol.

Sí, es vergonzoso en realidad (risas). Yo fui ahí y años después decidieron hacerme doctor y estoy orgulloso pero seguro hay doctores de verdad que están haciendo trabajos más importantes (risas).

¿Cuáles son los desafíos de un tour mundial de James Blunt?

Me divierto mucho. La estoy pasando bomba. Estuve de tour durante 6 meses por Estados Unidos, Canadá y Europa y probamos las canciones de The Afterlove así que sabemos cuáles tocar y en realidad hemos estado practicando en el resto del mundo antes de llegar a las personas importantes en Uruguay (risas). Supongo que lo llamamos “The Afterlove Tour” para promocionar mi nuevo disco pero realmente debería llamarse “The Greatest Hits Tour”. porque cuando las personas compran entradas quieren escuchar “You’re Beautiful”, “Goodbye my lover”, “1973” y “Same mistake” y me encanta tocar todas estas canciones y es un placer cada noche.

En sus show más recientes en vivo se lo ve eufórico.

Supongo que esperan que sea un tipo con la guitarra tocando canciones miserables, pero soy muy diferente. El show tiene una energía y supongo que tendrán que verlo a verlo.=