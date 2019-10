Yatra llega al Antel Arena y dice: "El éxito no lo mido en cantidad de reproducciones"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Su presencia más reciente en los medios tiene que ver con su noviazgo con la cantante argentina Tini Stoessel, noviazgo muy rumoreado que, una vez confirmado, ha capturado la atención de un sector de la prensa, y eso incluye el living de Susana Giménez. Pero Sebastián Yatra es uno de los cantantes latinos más populares de la actualidad y, si su nombre no le suena (en general atiende como Yatra, a secas), seguro que unas cuantas de sus canciones sí. Es el de “Traicionera”, el de “Cristina”, la reciente “Bonita” con Juanes y “Runaway”, entre unas cuantas más.

Es el que está nominado a los Latin Grammy a álbum del año (por Fantasía) y a canción del año por “Un año”, que grabó con Reik. Es el que en estos meses está con una gira que incluye parte de América Latina; el que está por lanzar una balada con Tini y una canción con la banda mexicana Maná. Y es el que esta noche se presenta en el Antel Arena, con entradas agotadas. Abre la banda local NME y antes, Yatra charló vía telefónica con El País.

—El año pasado te presentaste en el Teatro de Verano, y ahora vas a llegar al Antel Arena, que tiene más del doble de capacidad, con entradas agotadas. ¿Te da para pensar lo mucho que puede significar algo así?



—No, es una locura. Estoy muy agradecido con Dios, la vida y con Uruguay, que nos hizo pasar una noche tan espectacular el año pasado. Y ahorita vamos a pasar una noche aún más increíble en el Antel; venimos con un show megaespecial.

—En comparación con el show del año pasado, tenés un disco nuevo, Fantasía, ¿y qué otras diferencias proponés?



—Tengo un disco nuevo, acabamos de lanzar con Juanes “Bonita”, estamos con muchos lanzamientos, pero sobre todo, es un show megasentido. Tenemos reggaetón, canciones de fiesta, nuevas visuales, pero para mí, lo más importante es llevar un mensaje de amor, de que el amor es algo que puede durar para siempre, y como juventud, y nosotros todos como familia, sabemos que estamos los unos para los otros ahí, siempre, y lo vemos realmente como algo que puede durar para siempre, no como algo efímero.

—¿Es una inquietud permanente a la hora de hacer música, dejar algo que quede?



—Para mí es superimportante eso, poder dejar algo bonito en los corazones de los niños que me escuchan hoy en día, de los adolescentes, los adultos, y dar un ejemplo bacan. Uno cuando le entregan un micrófono y la gente lo escucha, tiene la oportunidad o de sumarles o de quizás dejarles algo que no es tan bueno, y que igual puede dejar un ejemplo en la cabeza. Entonces trato de hacerlo con mucha responsabilidad y con mucho respeto.

—Tenés un público muy amplio, pero te siguen un montón de niños, y da la sensación de que cuando eso pasa, la responsabilidad es todavía mayor.



—Claro, hay una gran responsabilidad, entonces trato de cuidar mucho absolutamente todo lo que hago. Es un reto, en el día a día, pero se puede; hay que guiarse siempre por tus valores.

—Ahora estás en pareja con Tini Stoessel y eso hace que la relación sea muy mediática. Cuidar la exposición de eso hacia afuera, genera un reto que ya trasciende lo artístico, ¿no?



—Es un reto, aunque sea una relación pública, vivirla de puertas para adentro con toda la felicidad y con todo el respeto, con buena comunicación, y haciendo las cosas bien.

Tini y Sebastián Yatra. Foto: Instagram

—Mencionaste recién el lanzamiento de “Bonita”, con Juanes. ¿Cómo era tu vínculo con él, antes? ¿Como músico colombiano, lo admirabas?



—Juanes y yo somos parceros, y yo soy fanático de él, y le agradezco a la vida por juntarme con él en esta canción, que va dedicada a todas las personas bonitas del mundo, que llevan algo bueno dentro del corazón y traen alegría. Es una canción de fiesta, para la rumba, y espero que todo Uruguay esté rumbeando con “Bonita”, para que cuando yo llegue al Antel Arena y cante “Ay mujer”, todos canten “¡Bonita!” (sigue cantando).

—¿Habían trabajado juntos antes, con Juanes?



—Yo con Juanes (piensa) lo conocí hace seis años porque fue el primer artista que me dio consejos. Me recibió en su casa en Los Ángeles y me dijo: “Parcero, si vos querés dedicarte a esto de la música, prepárate para trabajar incansablemente. Y si no estás listo para trabajar, ni lo hagas”. Y fue el mejor consejo que me pudo haber dado, y no he parado de trabajar un solo día después de eso.

—Has hecho un montón de colaboraciones en este tiempo, que es corto pero muy intenso. ¿Con quién te llevaste una sorpresa trabajando?



—Uy, es que hay muchas personas de las que he aprendido mil cosas y que me emocionan mucho a la hora de hacer música. Por ejemplo, con mis amigos de Reik, fue muy bonito porque hicimos “Un año” juntos, pero creció una gran amistad, nos conectamos, somos bien parecidos y queremos seguir haciendo música a lo largo de los años. La música nos unió.

—Uno de tus mayores hits hasta ahora es “Runaway”, en el que los Jonas Brothers cantan un poquito en español. ¿Eso también es un objetivo, tratar de acercar a los angloparlantes al mundo hispano y su cultura?



—Claro. “Runaway” es una canción que le suma a la música en español porque hace que cada vez sea más global. Los Jonas Brothers cantando por primera vez en español, que son uno de los grupos más importantes del planeta, y también Daddy Yankee y Natti Natasha metidos ahí, que Natti es la mujer más vista en YouTube en el mundo, y Yankee debe de ser el número uno en cantidad de hits... Yo, muy feliz de haber sido el anfitrión de esa gran fiesta; espero que se aprendan la coreografía pa’ bailarla conmigo.

—Hablamos de escenarios grandes, colaboraciones con artistas importantes, muchas reproducciones... ¿Cuál es para vos tu éxito, cuál sentís que es tu mayor logro como artista?



—Para mí, el éxito es acostarse tranquilo y despertarse tranquilo, con Dios en el corazón, tratando bien a los demás y dejando un mensaje positivo en las personas. Sentirse satisfecho con lo que estás logrando en la vida o en lo que sea que estés trabajando o preparando, ¿entiendes? El éxito no lo mido en cantidad de seguidores o de reproducciones. El impacto real de mis canciones es cómo pueden ayudar a transformar el mundo, así sea un poquitico.