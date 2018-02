Yambo Kenia y House quieren retener las coronas

La comparsa Yambo Kenia y la revista House ratificaron que son candidatos en sus categorías, con espectáculos muy aplaudidos en la segunda jornada de liguilla.



Yambo Kenia hizo su mejor pasada por el Teatro de Verano, con una cuidada historia sobre Pedro Ferreira, que fue narrada en clave candombera.



Como en las ruedas anteriores, el grupo que dirige Carlos Larraura fue el que menos sufrió de desajustes técnicos, una circunstancia que se repitió en casi todos sus pares.



Las influencias de Ferreira en el candombe, la música uruguaya y la cultura nacional fueron representados en un trabajo de mucha continuidad, donde la exquisita musicalidad jugó un papel determinante.



El grupo del Paso Molino tiene rubros altísimos, en especial los escénicos. En los que no es brillante, en tanto, tampoco parece relagar grandes puntajes, de modo que se anticipa un final punto a punto con Sarabanda, C 1080 y Tronar de Tambores.



Por su parte, House vuelve a ser candidata entre las revistas.

Se trata del espectáculo más reidero del año, gracias al tridente de comediantes integrado por Lucía Rodríguez, Germán Medina y Pablo Oyhenart.



La historia se denomina “Hacerse Cargo” y mira agudamente el comportamiento de los uruguayos.



El texto es simple y por momentos previsible, pero, aún así, funciona y es altamente aprobado por los espectadores.



A nivel técnico hay un sobresaliente vestuario y una muy buena performance musical y de los solistas.



El cuerpo de baile, en tanto, estuvo en una buena noche, con multiplicidad de estilos.



La categoría se cerrará esta noche, de modo que una opinión final sobre la misma quedará lista en menos de 24 horas.

Humorismo

A segunda hora los humoristas Los Choby´s realizaron su mejor actuación del certamen, redondeando una función de muy buen nivel.



Si bien la categoría de humoristas suele ir de más a menos con el pasaje de las ruedas, como resultado de la pérdida del factor sorpresa en los espectáculos, los humoristas que dirige Julio Yuane ganaron dinámica y precisión en las interpretaciones, al tiempo que mejoraron ostensiblemente las humoradas del jurado y el pesebre, ambas ubicadas en los momentos finales.



Esta última, especialmente, tuvo un salto al alza notorio, lo que permitió un mejor lucimiento global del show.



El grupo tiene en la humoriada inicial sobre el papa sus mejores momentos, al punto que es fácil anticipar que será una de las ternadas en la madrugada del viernes, cuando el jurado emita su veredicto.



Sobresalió una vez más el trabajo de Martín Prado, liderando un grupo de comediantes jóvenes, pero de importante proyección.



Hubo buena puesta en escena y un trabajo destacado en la composición de los personajes, un punto determinante a la hora de elegir los disparadores del humor.



Si bien Los Choby´s no son los favoritos de la temproada, sus méritos en la propuesta de este año son indiscutibles, teniendo en cuenta la ausencia de su máximo referente, Leonardo Pacella, que este año está en Zíngaros.

Murga

La murga Los Patos Cabreros cerró la noche con el espectáculo “Todo me pasa a mí”, que hizo su mejor función, aunque no fue la rueda de mayor rebote y comunicación con la platea.



Se trata de un libreto que va en escenso, alternando momentos elaborados con otros de menor calidad, pero siempre ronzando la buena nota.



Es una de las murgas más firmes a nivel coral, con un buen vestuario y un ritmo pegadizo, de principio a fin.



El momento más elogiable es la despedida, una de las más aplaudidas del año.



Hay un buen repaso crítico de la actualidad en la parte central del repertorio y un cuplé sobre la salida del clóset, que si bien tiene varios guiños humorísticos, quedó un punto por detrás de lo conseguido en la primera y segunda rueda.



La murga del mítico Pepino no parece ser una de las candidatas a los puestos de avanzada. Sin embargo, en las tres ruedas logró momentos disfrutables.



Y si bien su plantel determinó que los espectadores se generaran expectativas un poco mayores, nadie les quita haber logrado tres buenos pasajes por el Collazo.



En principio no es una de las candidatas a los puestos de privilegio.