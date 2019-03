Woodstock 50 reveló su grilla completa: conocela

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A principios de año, Michael Lang, cocreador del legendario festival Woodstock, informó sus planes para celebrar el aniversario 50 del legendario festival. En ese anuncio, Lang había prometido una propuesta ecléctica para esta edición especial, que se celebrará entre el 16 y el 18 de agosto (fecha exacta en que se celebró el festival original) en Watkwins Glen, Nueva York.



Semanas atrás, Variety informó que Jay-Z, Dead & Co., The Black Keys y Chance the Rapper serían los músicos que encabezarían el festival. Ahora, los organizadores del festival publicaron la grilla completa del evento, que incluirá a más de 25 propuestas musicales por día.



Al mirar la lista de músicos participantes, se puede confirmar que la promesa de Lang sobre armar un festival ecléctico era cierta. Por ejemplo, en el primer día de Woodstock 50 se presentarán artistas como The Killers, Miley Cyrus, Santana, The Lumineers, The Raconteurs y Akon, que vienen de géneros musicales muy diferentes.



Si bien la grilla incluye, en su mayoría, a artistas jóvenes, es interesante destacar que también participarán músicos que estuvieron en el festival original. De esta manera, en el escenario neoyorquino volverán a presentarse Canned Heat, John Fogerty (que había estado con Creedence Clearwater Revival), John Sebastian, Melanie, David Crosby (que participó junto a Stephen Stills y Graham Nash), Country Joe MacDonald y Santana (que dejó uno de los momentos más memorables del festival).

La grilla queda de la siguiente manera:

Día 1: The Killers, Miley Cyrus, Santana, The Lumineers, The Raconteurs, Nathaniel Rateliff and The Night Sweats, Run The Jewels, The Head and The Heart, Maggie Rogers, Michael Franti & Spearhead, Bishop Briggs, Anderson East, Akon, Princess Nokia, Grandson, Fever 333, Larkin Poe, Dorothy, Flora Cash, Brian Cadd y Ninet Tayeb.



Día 2: Dead and Company, Chance the Rapper, Black Keys, Sturgill Simpson, Greta Van Fleet, Portugal. The Man, Leon Bridges, Gary Clark Jr., Edward Sharpe and the Magnetic Zeros, Dawes, Margo Price, Nahko And Medicine For The People, India.Arie, Jade Bird, Rival Sons, Emily King, Soccer Mommy, SiR, Taylor Bennett, Amy Helm, Courtney Hadwin, Pearl, John-Robert y IAMDDB.



Día 3: Jay-Z, Imagine Dragons, Halsey, Cage The Elephant, Brandi Carlile, Janelle Monae, Young The Giant, Courtney Barnett, Common, Vince Staples, Judah and the Lion, Earl Sweatshirt, Boygenius, The Zombies, Canned Heat, Hot Tuna, Pussy Riot, Cherry Glazerr, Reignwolf, Leven Kali, The Marcus King Band, Victory, Hollis Brown, John Craigie, Amigo The Devil y Liz Brasher.



Pero eso no es todo, porque los organizadores del festival prometieron más sorpresas que irán develando a medida que se acerque la fecha del festival. Ya nos enteraremos.