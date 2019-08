Woodstock: 10 actuaciones históricas para celebrar los 50 años del festival

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El festival de Woodstock, celebrado exactamente hace 50 años, es recordado como la máxima expresión de la cultura hippie. Bajo el slogan de “tres días de música y paz”, una granja ubicada en un pequeño pueblo de Behtel (en el interior de Nueva York) recibió a 400 mil personas que peregrinaron para ver en vivo a los máximos exponentes de la cultura del rock del momento (y de lo que sería la historia del género): Creedence Clearwater Revival, Crosby, Stills and Nash, Janis Joplin, Jimi Hendrix, The Band y The Who.



El disco triple y la película que se grabaron durante esos tres días fueron el documento necesario para crear todo un mito en torno al festival. Además de dar a conocer a músicos como Santana y Joe Cocker, cuyas actuaciones fueron históricas, las grabaciones del Woodstock generaron una ola expansiva que influyó a músicos en todo el mundo. En Uruguay grupos como Días de Blues, Totem, Montevideo Blues y Psiglo fueron algunos de los influidos por la película.



A lo largo de los 50 años que pasaron desde aquel fin de semana de agosto, se ha intentado recrear el espíritu de esa fiesta —que dio imagen a la idea de “sexo, drogas y rock and roll”—, aunque sin el mismo éxito. Por ejemplo, Woodstock se repitió en 1994 y 1999, y a principios de año se había anunciado una nueva edición para celebrar su 50° aniversario, pero se canceló días atrás.

Si bien jamás se pudo recuperar la magia del Woodstock original, las grabaciones del festival quedaron para la posteridad, y entre las más de 400 canciones que se presentaron durante tres días, hay algunas que se ganaron un lugar en la historia de la música.



A continuación, presentamos 10 canciones que lograron popularizar a varios músicos e incluso otras que terminaron de consolidar la leyenda que venían construyendo con su música.

jimi hendrix "Star Spangled Banner"

La actuación más importante del festival estuvo a cargo de Jimi Hendrix, que se presentó Woodstock en la mañana del lunes. Con su bandana en la cabeza y su pelo afro, el músico presentó un set furioso que se construyó sobre "Purple Haze" y "Voodoo Child". Pero lo mejor llegó sobre el final, cuando el guitarrista empezó a tocar una versión del himno estadounidense con su instrumento. A pura distorsión, Hendrix llevó a un clásico patriota hacia terrenos lisérgicos y logró que millones de guitarristas sueñen con poder emular esos cuatro minutos que quedaron en la historia.

santana "Soul Sacrifice"

Cuando se subió al escenario de Woostock, Carlos Santana ni siquiera había editado todavía su primer disco. Tras terminar el show, su carrera se disparó gracias a su lisérgica interpretación de "Soul Sacrifice". Acompañado de congas, y un ritmo afilado, el mexicano sacó a relucir el talento de su guitarra gracias a un viaje de LSD que le hacía sentir que su instrumento era una "serpiente eléctrica". Al ver el video de la actuación, se puede notar en su cara que realmente estaba luchando con las alucinaciones.



JANIS JOPLIN "Ball & Chain"

Janis Joplin cerró su actuación en Woodstock con una versión frenética de "Ball & Chain", la canción que había grabado en el disco Cheap Thrills (grabado con Big Brother and the Holding Company). Acompañada de una sección de vientos, se la puede sentir realmente inspirada y librada a la espontaneidad. En varios pasajes de la canción, Joplin canta sin acompañamiento y el lamento y su grito toman el protagonismo.



joe cocker "With A Little Help From My Friends"

La actuación de Joe Cocker en el festival consolidó la fama que el inglés estaba empezando a generar con With A Little Help From My Friends, su disco debut. La presentación de "With A Little Help From My Friends", una versión de la canción de The Beatles, es uno de los momentos fundamentales del festival. El músico traslada la canción terreno del soul y su voz carrasposa logra llega al aullido (incluso canta con furia y alcanza un tono casi agónico sobre el final).



crosby, stills and nash "Suite: Judy Blue Eyes"

Tres de las voces más dulces de finales de los sesenta se juntaron para ofrecer uno de los momentos más íntimos del festival. Sentados en bancos, compartiendo micrófono y tocando sus guitarras acústicas, David Crosby, Stephen Stills y Graham Nash presentan hermosas armonías vocales en torno a la canción que abría su disco debut, editado en 1968.

ten years after "I'm Going Home"

Con "I'm Going Home", Ten Years After ofreció uno de los momentos más enérgicos del festival. Lo que empezó como una interpretación de la canción que cerraba el disco Undead (1968) se transformó una larga improvisación en la que Alvin Lee interpoló clásicos de rockabilly como "Blue Suede Shoes" y "Shake, Baby Shake". Además de su canto eufórico, Lee completa el momento con frenéticos solos de guitarra.

creedence clearwater revival "I Put a Spell On You"

La semana pasada, y tras haber permanecido medio siglo inédito, se publicó Live At Woodstock, la actuación de Creedence Clearwater Revival en el festival. A lo largo de una hora se puede sentir al grupo de los hermanos Fogerty en un estado de gracia, y eso se nota especialmente en la frenética versión de "I Put a Spell On You", que grabaron originalmente en su disco debut, de 1968. John Fogerty lleva su voz hasta el desgarro y genera un dolor que luego complementa con un feroz solo de guitarra. "I Put a Spell On You" es el dolor y el despecho hecho canción.

canned heat "On The Road Again"

Con Alan Wilson al frente, Canned Heat interpretó una larga versión de "On the Road Again", uno de sus primeros éxitos (editado en 1968). Con una larga improvisación en la mitad de la canción, el guitarrista Harvey Mandel ofrece un solo de guitarra cargado de feedback y de frases bluseras. Mientras tanto, Bob Hite acompaña con su armónica para llevar al público a una especie de trance de 10 minutos.

the who "My Generation"

En el festival de Woodstock, The Who reinventó "My Generation", uno de los himnos del rock inglés y de la nueva movida del rock rebelde. "Espero morirme antes de ser viejo", canta Roger Daltrey en un momento de la canción. Al igual que hicieron en el disco en vivo Live At Leeds (publicado un año después), "My Generation" se carga de largos solos de guitarra a cargo de Pete Townshend y de la energía con la que Keith Moon golpea su batería. Sobre el final de la canción, Townshend golpea su guitarra contra el suelo con la mayor fuerza posible.

sly & the family stone "Higher and Higher"

Si uno quiere tener idea de cómo era el soul psicodélico de Sly & The Family Stone, la interpretación de "Higher and Higher" es el ejemplo perfecto. Trajes de colores, movimientos y salto en el escenario, varios gritos y un groove irresistible. Mientras que los músicos invitan al baile, la canción va creciendo gracias a frases de trompeta y saxo, y golpes de batería que suenan cada vez más fuerte.