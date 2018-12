Wild Life: Una joya del repertorio de Paul McCartney

Paul McCartney sigue rescatando el material de su larga e interesante obra post Beatles. Recientemente reeditó Wild Life (1971) y Red Rose Speedway (1973), sus dos primeros trabajos discográficos con la banda Wings (que incluía a su esposa, Linda McCartney), y que cosechó numerosos éxitos a lo largo de los setenta.

Estos dos discos fueron rechazados entonces por la crítica musical, que recriminaba que los álbumes no estaban a la altura de su obra con The Beatles. Pero si uno deja de lado las comparaciones, en Wild Life va a encontrar grandes canciones. “Love Is Strange”, “Tomorrow” y “I Am Your Singer” son tres tiernas piezas en las que Paul y Linda le cantan al amor. En el otro extremo, se encuentran “Wild Life” y “Mumbo”, que muestran el lado rockero del músico. La canción que sobresale es “Dear Friend”, una sincera y desgarradora pieza en la que Paul le canta a John Lennon, en búsqueda de una reconciliación luego de peleas a través de canciones (Lennon le había escrito la demoledora "How Do You Sleep?" en su disco Imagine).

En esta reedición, las canciones están remasterizadas y se incluyen dos discos extra con varias tomas alternativas, grabaciones caseras (donde se escucha a los hijos de Paul y Linda correteando por la casa), y sencillos de la época, como la censurada "Give Back Irleand to the Irish" (una de las pocas canciones políticas de McCartney). Este es el disco perfecto para el verdadero fanático de la obra solista de Paul.