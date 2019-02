Cómo trabaja Westside Films, la responsable de darle imagen a la música tropical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Basta con haber visto algunos videoclips de música tropical uruguaya para que el nombre de Marcelo Bennett y de Westside Films resulte familiar. En varios de los visuales que acompañan a las canciones de El Gucci, El Reja, Majo y La del 13, Vi-Em y Sonido de la Costa, por ejemplo, una imagen se repite en la introducción de cada trabajo: el logo de Westside Films y la leyenda que dice: “dirgido por Marcelo Bennett”.

Gracias a una actividad de 60 producciones audiovisuales por año, desde 2012, la productora se ha ido transformando en una de las creadoras audiovisuales más conocidas de la escena musical uruguaya o, dicho de otra forma, en la responsable de definir la estética de la música tropical local de hoy.

Westside Films es un “emprendimiento unipersonal”, explica Bennett a El País. Se creó hace siete años y ya se han filmado -entre videoclips, grabaciones en vivo, spots comerciales y promociones para redes- unos 500 productos audiovisuales. “Mucha gente se piensa que se trata de un grupo de personas, pero es un emprendimiento unipersonal”, aclara Bennett.

“Eso no significa que trabaje solo. Yo brindo un servicio de grabación y edición. Es la forma para abaratar costos y es la diferencia con una productora; ellos te brindan todo: te dan la idea, el vestuario y el guion”. En Westside, Bennett se encarga de la fotografía, dirección, edición e iluminación.

En los últimos años, la producción audiovisual en la música uruguaya vive un proceso de crecimiento y profesionalización. En el caso de la música tropical, desde 2010 a la fecha ha habido una evolución impulsada por YouTube, que antes de la aparición de Spotify, convirtió al videoclip en uno de los principales espacios de difusión del género, que de a poco se fue imponiendo frente a la radio.

Otra de las causas del crecimiento del videoclip en la música tropical está basada en las producciones argentinas. “A partir de 2010, en Argentina se empezó a desarrollar el videoclip y acá se empezó a querer hacer lo mismo, siempre tratando de mantener una identidad propia, no de copiar”, dice Bennett. Como principales referencias, cita a grupos como Mc Caco, Los Wachiturros y Las Culisueltas, que empezaron a hacer videoclips mientras que la plataforma de YouTube iba creciendo en la región.

El negocio de la música ha cambiado totalmente. Ahora lo que buscan las bandas es el videoclip, porque les sirve para entrar a una plataforma masiva como YouTube. El negocio de las disqueras ya no es vender discos, sino que lo que le sirve son las regalías de las plataformas”, asegura Bennett. “Además de subir las canciones a plataformas como Spotify, el videoclip es muy importante y por eso ahora los sellos ayudan económicamente a los artistas, porque saben que la difusión va por ahí”.

Marcelo Bennett está detrás de Westside Films. Foto: Francisco Flores

Los videos sirven para pasar fronteras, y uno de los casos de su productora son los de El Reja. Gracias a canciones como “Llegó el verano” y “Soltero hasta la tumba”, su música llegó a otros lugares. “Creo que sus canciones se escuchan más en Argentina que en Uruguay”, dice Bennett.

Desde hace 15 años, el trabajo del director de Westside Films se relaciona con la música. Primero comenzó como sonidista, y luego se lanzó con su emprendimiento audiovisual. “Con un colega grabábamos a varias bandas y surgió la necesidad de generar contenidos. Como a mí siempre me gustó la fotografía, se presentó la oportunidad y me tiré al agua”, relata Bennett, que ante el crecimiento de Westside Films se animó a dejar su trabajo en el aeropuerto para poder dedicarse a esto a tiempo completo. “Por suerte no he tenido un día de descanso. Pero no es tan fácil: trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche”.

Según comenta el productor, a él le interesa filmar videoclips que tengan historias. “Para mí, siempre rinde una historia que cuente algo. Me gusta hacer videos con un historia que transmita un mensaje porque te dan ganas de verlo de vuelta”, dice. “Hay muchas canciones que son virtualmente lindas, pero el video no te dice nada, entonces lo mirás una vez y después escuchás la canción en Spotify o dejás el tema de fondo mientras hacés otra cosa”. Por eso, Bennett apuesta a que sus videos tengan contenido.

Al preguntarle cuáles fueron los videos que más disfrutó hacer, Bennett nombra a los de la cantante Victoria Solé (que se dedica a la música pop): “Miedo”, que habla sobre una chica trans, y “Te amo”, que aborda una relación homosexual. “Esos videos me gustan porque transmiten mensajes y tocan los temas con tacto”, dice Bennett. Para asegurarse de que la historia sea clara, el productor plantea que es necesario que la historia del video se entienda sin la necesidad de entender la letra.

Sin embargo, Bennett entiende que hay ocasiones en que las canciones “carecen de contenido”, o que hay grupos que prefieren filmar un video donde solo interpretan la canción, por lo que se hace difícil armar un relato. Cuando se le consulta por un ejemplo de canciones sin contenido, Bennett nombra a “Llegó el verano”, de El Reja, donde se apunta a algo más divertido, festivo; él lo define como “random”. “Son algunos videos de chicas bailando, con una persona disfrazada de Barney. No tienen sentido, pero funcionan muy bien. Hemos hecho cosas más serias con El Reja, pero no han funcionado tan bien porque la gente espera otra cosa de él”, aclara.



Uno de los principales objetivos de Bennett es comenzar a trabajar con músicos de otros géneros. Si bien ha hecho cosas con músicos de folclore y de rock, esta expansión no ha sido tan simple. “Hay artistas de rock a los que capaz les rechina llamarme para hacer su trabajo, porque saben que hago cosas de cumbia. El tema es que cuesta mucho entrar y cambiar cabezas. Hay gente que encasilla mucho”, concluye.