"Walls and Bridges", el disco de separación de John Lennon que dejó grandes momentos

¡Qué buen disco es Walls and Bridges! Claro que no tiene la misma genialidad de John Lennon / Plastic Ono Band (1970) ni de Imagine (1971), pero incluye algunas de las canciones más personales de toda la discografia solista de John Lennon.

El álbum se grabó en 1974, durante el llamado “fin de semana perdido” entre Lennon y Yoko Ono, que, además de una separación transitoria, llevó al exbeatle a abusar del alcohol y de las drogas, y a coquetear numerosas veces con el regreso de su histórico grupo.

El clásico instantáneo fue “Whatever Gets You Thru the Night”, que se convertiría en número uno gracias al aporte de Elton John, el saxo de Bobby Keys y ese memorable y optimista estribillo que anuncia que “cualquier cosa que te haga pasar la noche está bien”. El otro protagonista del disco es “#9 Dream”, una canción inspirada en un sueño, que formaría parte de numerosas antologías del músico.

Pero basta con bucear un poco en el álbum para encontrar grandes momentos. El dolor por la separación de Ono atraviesa una gran parte de Walls and Bridges, y “Bless You” es el ejemplo perfecto. Sobre un colchón de teclados y una guitarra acústica, se puede oír a un Lennon destruido por la pérdida de su pareja, mientras trata de encontrar algún aspecto positivo. “Te bendigo, quién quiera que seas, abrazándola ahora”, canta, con un tono melancólico mientras se puede escuchar su respiración, que transmite una mezcla de dolor y resignación.

“What You Got”, “Scared”, “Going Down On Love” y “Nobody Loves You (When You’re Down and Out”) abordan este sentimiento y dejan grandes momentos en la discografía de Lennon. Buen momento para redescubrirlo.