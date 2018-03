Vuelve el Primavera 0 con otro show de peso

2018 podría ser el año más importante a nivel de shows internacionales en Uruguay. Si al show ya realizado de Phil Collins y al que se vendrá de Roger Waters, se le suma finalmente el que Paul McCartney podría dar por tercera vez en Montevideo, el listón queda demasiado alto y posiblemente inalcanzable en años posteriores.

Después de todo, esas tres figuras han escrito buena parte de la historia del rock mundial y son de la realeza musical.

Pero todo indica que se podría sumar un cuarto acontecimiento histórico, en el marco del festival Primavera 0 por el que el año pasado llegaron los Gorillaz, y en temporadas anteriores Iggy Pop, Belle & Sebastian y The Chemical Brothers, Blur, Sonic Youth, Faith No More, Garbage y más.

La productora Gaucho anunció esta semana que el Primavera 0 de este año será en el Teatro de Verano, el 8 de octubre. Y el número musical, sobre el que hay varias especulaciones en redes, se revelará a mediados de abril.

Las entradas anticipadas para el concierto se pondrán en venta el lunes en Red UTS, con un 50 por ciento de descuento. La platea baja costará 1.200 y la alta 950 pesos; y a partir del 13 de abril, con la grilla ya revelada, los precios subirán a $ 2.250 y $ 1.750 respectivamente.